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Повалені дерева, блекаути та затримки потягів: які наслідки негоди, що накрила захід України

Вівторок 08 липня 2025 11:00
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Повалені дерева, блекаути та затримки потягів: які наслідки негоди, що накрила захід України Фото: наслідки негоди у Рівненській області (t.me/oleksandrkoval_rv)
Автор: Наталія Кава

Низку західних областей України у ніч на вівторок, 8 липня, накрила негода. Спостерігаються проблеми з електропостачанням, затримка потягів, а також не працює один з пунктів пропуску на кордоні.

РБК-Україна розповідає, які області накрила негода.

Головне:

  • у низці областей десятки населених пунктів без електропостачання;
  • затримуються декілька міжнародних потягів;
  • не працює пункт пропуску "Дзвінкове-Лонья" на кордоні з Угорщиною.

Наслідки негоди

Рівненщина

Станом на 08:00 8 липня через негоду знеструмлено 61 населений пункт повністю, 2 - частково. Без електроенергії залишаються 13 634 абоненти. Відновлювальні роботи тривають.

Тернопільщина

Знеструмлено 66 населених пунктів, з них 42 - частково. Пошкоджено 18 ліній електропередач, без світла - понад 8 тисяч абонентів. Повалені дерева перекривали дороги, поліція забезпечувала реверсний рух.

Івано-Франківщина

Без електропостачання залишаються 29 населених пунктів, ще 36 - частково. Найбільше постраждали райони: Надвірнянський, Івано-Франківський, Калуський, Коломийський, Косівський. У кількох громадах дерева впали на дороги та авто, у Перегінському пошкоджено дах ліцею. Постраждалих немає

Закарпаття

Потужна негода пройшла Мукачівським районом. Найбільше постраждали Великі Лучки - без світла залишилось 80% села, немає зв’язку, інтернет не працює. Щонайменше чотири будинки лишилися без дахів, десятки - з пошкодженнями.

У Горонді та Страбічові - повне знеструмлення, у Нижньому Давидкові - часткове. Електропостачання почали відновлювати вже вночі, частині сіл світло повернули за кілька годин.

У Ракошині буревій повалив дерева, пошкодив покрівлі та альтанки. Частину наслідків уже ліквідовано.

Львів

У Львові повалено 47 дерев, пошкоджено два авто, зафіксовано обриви на 13 електромережах. Станом на ранок усі аварії вже усунули.

У Львівській області станом на 08:00 повністю знеструмлені 54 населені пункти, ще 159 - частково..

Фото: наслідки негоди у Львові (t.me/lvivpatrolpolice)

Відключення світла

За даними "Укренерго", станом на 07:00 8 липня внаслідок погіршення погодних умов знеструмлено 701 населений пункт:

  • Вінницька - 66;
  • Львівська - 206;
  • Волинська - 172;
  • Тернопільська - 66;
  • Закарпатська - 133;
  • Івано-Франківська - 63;
  • Рівненська - 61.

Затримка потягів

В "Укрзалізниці" повідомили, що у графіках руху пасажирських поїздів можливі зміни через штормові погодні умови на Закарпатті, у Словаччині та Угорщині.

В результаті нічної негоди на території Угорщини та Словаччини, яка частково зупинила рух тамтешніх поїздів, низка рейсів "Укрзалізниці" очікували на пересадку українських пасажирів або ж були затримані через вплив таких поїздів", - пишуть в "Укрзалізниці".

Попри це, всіх пасажирів, які затримувались через негоду, дочекалися у Чопі. Однак через це є серйозні затримки та вимушені зміни.

Станом на 10:50 затримуються наступні поїзди:

  • №749/750 Відень - Київ (+8:20);
  • №27/28 Чоп - Київ (+7:25);
  • №749/750 Київ - Відень (+4:25);
  • №81/82 Чоп - Київ (+2:06);
  • №9/10 Будапешт - Київ (+1:14);
  • №95/96 Рахів - Київ (+0:41).

Проблеми на кордоні

За даними прикордонників, у зв’язку з ліквідацією наслідків негоди сьогодні тимчасово призупинено здійснення пропускних операцій у пункті пропуску "Дзвінкове-Лонья" на українсько-угорському кордоні.

Для перетинання кордону рекомендується скористатися найближчими пунктами пропуску - "Косино" або "Велика Падаль".На Закарпатті через негоду закрили пункт пропуску &quot;Дзвінкове-Лонья&quot;: як виїхати до Угорщини

При підготовці матеріалу використано дані: голови Рівненської ОВА Олександра Коваля, Патрульної поліції Львівської області, "Укрзалізниці", Держприкордонслужби, Укргідрометцентру, "Укренерго".

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