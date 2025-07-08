Є зміни через негоду: "УЗ" попередила про зміни в графіку руху поїздів

У графіках руху пасажирських поїздів у ніч на 8 липня можливі зміни через штормові погодні умови на Закарпатті, у Словаччині та Угорщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрзалізницю .

Угорська та словацька залізниці затримують такі поїзди:

№143/750 із Відня та Будапешта:

№617/964 із Братислави.

"Очікується, що пасажирів з Дебрецена й Кошице буде доставлено до кордону резервними автобусами, а поїзд Укрзалізниці №28 забере їх у Чопі. Час затримки і, відповідно, відправки українського рейсу буде визначено з урахуванням часу доїзду автобусів та в координації між диспетчерами трьох країн, оперативні зміни можливі в залежності від розвитку ситуації насамперед в Угорщині", - повідомили в "УЗ".

Також через негоду були пошкодження контактної мережі біля Баркасова та Сколе, що вплинуло на своєчасність рейсів №9 Київ - Будапешт, №82 Чоп - Київ, №14 Солотвино - Київ, №38 Мукачеве - Одеса та №749 Київ - Чоп із безпересадковими вагонами на Відень.

"Приносимо вибачення за всі незручності та не зупиняємо рух - довеземо всіх безпечно", - додали в "УЗ".