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Як зловити квиток на потяг у "гарячий" сезон: лайфхаки в дорогу, про які ви могли не знати

Вівторок 08 липня 2025 11:31
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Як зловити квиток на потяг у "гарячий" сезон: лайфхаки в дорогу, про які ви могли не знати Як зловити квиток на УЗ (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копитко

Зараз в Україні пік сезону відпусток - тисячі людей вирушають у подорожі, а квитки на потяги розлітаються, як гарячі пиріжки. У популярних напрямках місць може не бути вже за кілька хвилин після відкриття продажу.

РБК-Україна розповідає, як вловити квиток на потрібну дату, якщо поки його нема в наявності.

Відстежування вільних місць

Якщо на обрану дату немає квитків на потяг, у мобільному застосунку "Укрзалізниці" можна підключити функцію відстеження вільних місць. Для цього достатньо скористатись стандартним пошуком і на сторінці з результатами натиснути кнопку "Відстежувати вільні місця".

Після цього слід обрати потрібний потяг і тип вагона (купе, плацкарт або люкс), а далі - увімкнути сповіщення. Коли квитки з’являться, користувач отримає повідомлення і зможе їх придбати.

Також доступна функція автовикупу квитків. Після вибору потяга система автоматично зніме оплату з прив'язаної банківської картки та придбає квиток, щойно він з’явиться. Заявку можна скасувати в будь-який момент, і гроші повернуться без комісії. Для користування цими опціями у застосунку потрібно пройти верифікацію через "Дію".

Зверніть увагу: автоматичний викуп і відстеження недоступні для рейсів Київ-Відень і Київ-Варшава (окрім інтерсіті).

Як зловити квиток на потяг у &quot;гарячий&quot; сезон: лайфхаки в дорогу, про які ви могли не знатиУ мобільному додатку слід вибрати "відстежувати вільні місця" (скриншот)

Лайфхак для подорожі: дорога з пересадками

Якщо не хочете чекати, варто розглянути варіант поїздки з пересадкою. У застосунку для цього під час пошуку треба активувати опцію "з пересадками".

Такі маршрути зазвичай займають більше часу, але іноді виходять дешевше, особливо якщо на прямий рейс лишились тільки квитки у купе або люкс.

Як зловити квиток на потяг у &quot;гарячий&quot; сезон: лайфхаки в дорогу, про які ви могли не знатиПотрібно вибрати опцію пошук квитків з пересадкою (скриншот)

Квитки до сусідньої станції і нічні рейси

Ще один варіант – пошук квитків до сусідньої станції. Наприклад, якщо потрібен квиток до Львова, а їх немає, можна перевірити наявність місць до Трускавця, через який проходить потрібний потяг, і вийти у Львові. Це може коштувати трохи дорожче, але дозволить доїхати вчасно.

Також варто перевіряти нічні рейси. Часто потяги відправляються після півночі, тому шукайте квитки не лише на дату виїзду, а й на попередню.

Квитки на внутрішні рейси відкриваються у продаж щодня о 09:00 за 20 днів до відправлення, а на міжнародні – за 30 днів, окрім молдавських напрямків, де продаж стартує о 08:00.

Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" запускає новий регіональний поїзд експериментального типу №826/825 "Львів - Тернопіль - Хмельницький".

Читайте також про те, що жіночих купе для пасажирів компанії стало більше - вони доступні у складі вже 15 поїздів "Укрзалізниці".

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Укрзалізниця Квитки Потяг
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