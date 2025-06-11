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Потяг запізнився чи скасували? Як повернути гроші або отримати компенсацію - інструкція

Середа 11 червня 2025 06:40
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Потяг запізнився чи скасували? Як повернути гроші або отримати компенсацію - інструкція Фото: Що робити, якщо поїзд затримався (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва
Експерт: Олена Воронкова

Якщо ваш потяг прибув із затримкою або був скасований, ви маєте право вимагати повернення коштів або компенсацію.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова.

Ваші права при затримці потяга

За словами юристки, якщо потяг затримується більш ніж на годину або скасовується, пасажир може повернути гроші за невикористаний квиток. Це передбачено пунктом 19.16 Правил перевезень, затверджених Мінтрансом.

Також у разі скасування рейсу пасажир має право без доплати скористатися іншим потягом цього ж перевізника.

Якщо через затримку потяга ви не встигли на інший потяг, перевізник повинен (за наявності маршруту) організувати вам доставку до місця призначення. Якщо цього не зроблено, можна звернутися до суду з вимогою компенсації за зірвану поїздку.

Як отримати компенсацію

Для того, щоб отримати компенсацію, пасажиру потрібно:

  • звернутися до каси вокзалу - для повернення коштів;
  • попросити чергового вокзалу поставити відмітку про затримку чи скасування на квитку або видати довідку;
  • зробити фото табло з інформацією про затримку;
  • зібрати документи, які підтверджують, що у вас був наступний потяг, на який ви не встигли.

Адвокатка радить насамперед звертатися до представника перевізника на вокзалі, щоб підібрати інший рейс, який доставить вас до пункту призначення. Судовий процес - крайній варіант, якщо інші шляхи не дали результату.

Раніше РБК-Україна розповідало, що "Укрзалізниця" запускає новий потяг №228/227 "Івано-Франківськ - Краматорськ", який з’єднає 9 областей України. Маршрут матиме гуманітарне, соціальне та стратегічне значення, особливо для військових, переселенців та їхніх родин. Перші рейси стартують 29-30 червня. Квитки будуть у продажу за 20 днів до відправлення.

Також ми писали, що "Укрзалізниця" підготувала понад 1100 пасажирських вагонів з кондиціонерами до літньої спеки. У міжнародних вагонах встановили потужніші акумулятори, а деякі плацкартні вагони вперше обладнали промисловими кондиціонерами. Знайти такі вагони можна за позначкою "сніжинки" під час купівлі квитків.

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