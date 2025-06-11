Потяг запізнився чи скасували? Як повернути гроші або отримати компенсацію - інструкція

Якщо ваш потяг прибув із затримкою або був скасований, ви маєте право вимагати повернення коштів або компенсацію.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла адвокатка Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова .

Ваші права при затримці потяга

За словами юристки, якщо потяг затримується більш ніж на годину або скасовується, пасажир може повернути гроші за невикористаний квиток. Це передбачено пунктом 19.16 Правил перевезень, затверджених Мінтрансом.

Також у разі скасування рейсу пасажир має право без доплати скористатися іншим потягом цього ж перевізника.

Якщо через затримку потяга ви не встигли на інший потяг, перевізник повинен (за наявності маршруту) організувати вам доставку до місця призначення. Якщо цього не зроблено, можна звернутися до суду з вимогою компенсації за зірвану поїздку.

Як отримати компенсацію

Для того, щоб отримати компенсацію, пасажиру потрібно:

звернутися до каси вокзалу - для повернення коштів;

попросити чергового вокзалу поставити відмітку про затримку чи скасування на квитку або видати довідку;

зробити фото табло з інформацією про затримку;

зібрати документи, які підтверджують, що у вас був наступний потяг, на який ви не встигли.

Адвокатка радить насамперед звертатися до представника перевізника на вокзалі, щоб підібрати інший рейс, який доставить вас до пункту призначення. Судовий процес - крайній варіант, якщо інші шляхи не дали результату.