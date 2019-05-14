Пост сдал, пост принял: как у Порошенко готовятся к передаче власти Зеленскому

Верховная рада уже на этой неделе планирует назначить дату инаугурации избранного президента Владимира Зеленского. Политик и его команда настаивают на том, что церемония должна состояться 19 мая. Об этом он в очередной раз напомнил в прошлую пятницу, записав видеобращение.

Зеленский обвинил депутатов в затягивании инаугурации из-за боязни досрочных выборов. Его критика была направлена и против действующего президента Петра Порошенко, которого он упрекнул в "активных перестановках в высшем командовании армии", попытках "пропихнуть своего председателя Нацсовета по вопросам радио и телевидения" и назначении судей Верховного суда, "среди которых юрист "Рошена", судьи Майдана и родственники господина Кивалова" (Сергей Кивалов, экс-глава ЦИК, - ред.).

Зеленский призвал народных депутатов "остановить эти политические судороги хромой утки", поскольку "стране нужна нормальная работа всех институций". "Народ не должен ждать, пока кто-то наназначается перед долгим отпуском", – сказал он.

Сохраняя влияние

В ответ на видеообращение Зеленского в Администрации президента заявили, что назначение дня инаугурации – прерогатива Верховной рады. В АП напомнили, что до инаугурации Петр Порошенко "остается действующим главой государства и несет ответственность за ситуацию в стране".

Видеообращение Зеленского в команде Порошенко восприняли в штыки, уверяя, что сами хотят скорее передать власть, потому не намерены затягивать с датой инаугурации. "Тогда у него будет минимум отговорок и поводов для таких выпадов, как в его последнем видео. После инаугурации ему предстоит назначать свои кадры, которых у него нет. Все между собой сорятся. Там разные группы людей, они хотят продвинуть своих людей на должности. Группа "Квартала" старых назначать не хочет, понимая, что этот обрушит их рейтинг", – рассуждает один из собеседников в окружении Порошенко.

Вчера спикер Верховной рады Андрей Парубий сказал, что с днем инаугурации нужно определиться на этой неделе. Но, по мнению депутатов, опрошенных РБК-Украина, во вторник, 14 мая, парламент вряд ли успеет рассмотреть этот вопрос. Ведь все постановления с предложенными датами должен еще проанализировать регламентный комитет. А значит голосование за назначение инаугурации может состояться в среду или в четверг, допускают парламентарии.

В "Блоке Петра Порошенко" уже заявили, что готовы поддержать любое из пяти постановлений с датой инаугурации, которое будет вынесено на обсуждение в парламент. "Мы будем голосовать за любую дату. Когда состоится эта передача власти, лежит в плоскости полномочий Верховной рады. Как только решение будет принято, президент Порошенко готов передать все полномочия и всю информацию", – заявила вчера представитель президента в Раде Ирина Луценко. В то же время глава фракции БПП Артур Герасимов заявил, что сразу после решения профильного комитета они решат, за какие именно постановления голосовать.

Непублично в руководстве БПП признают, что ультимативное видео Зеленского заставило многих в президентской фракции пересмотреть свою позицию. "До этого видео, по крайней мере, руководящие лица президентской фракции БПП собирались поддерживать предложенную Зеленским дату инаугурации –19 мая. Сейчас, после этого наезда, многие во фракции считают, что Зеленского нужно поставить на место. Ведь теперь все будет выглядеть так, что, голосуя за 19 мая, мы испугались и пошли у него на поводу. Поэтому есть идея вообще назначить на 18 мая либо же на 20 мая. 19-го - памятная дата (День памяти жертв политических репрессий, - ред.), в этом заключается объективная проблема", – отмечает собеседник в руководстве фракции.

Однако вчера на заседании фракции БПП не все депутаты поддержали назначение инаугурации на 18 мая. В частности, Рефат Чубаров отметил, что 18 мая – День депортации крымских татар. Поэтому во фракции заговорили об еще одной возможной дате – 17 мая.

Кадровый резерв

В оставшиеся недели своей каденции Порошенко действительно провел ряд кадровых перестановок, в частности, в силовом блоке. На прошлой неделе он уволил Сергея Наева с должности командующего Операцией объединенных сил (ООС) на Донбассе, назначив вместо него заместителя начальника Генштаба Александра Сырского. К слову, советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин положительно оценил назначение Сырского в командование ООС. День спустя Порошенко уволил и командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова.

"Наев был неплохим, но Сырский более авторитетный, – поясняет источник в команде Порошенко. – Эта ротация исходит из той логики, что его будет сложнее "сбить", так как он пользуется большим авторитетом среди военнослужащих. И найти аргумент, чтобы его убрать будет очень сложно. А с увольнением Аллерова все проще – он "слился" под Авакова".

В начале мая ушел с должности глава Нацсовета по телерадиовещанию Юрий Артеменко, пятилетний срок полномочий которого заканчивался в июле этого года. Вместо этого он получил от Порошенко должность в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. На место Артеменко Порошенко назначил Владимира Горковенко, до этого возглавляющего департамент информационной политики АП.

Закон не ограничивает президента в вопросах назначения четырех членов Нацсовета, тогда как уволить представителя этого органа без его заявления до истечения срока полномочий очень сложно. Потому, проведя такую ротацию, команда Порошенко, по сути, сохранила за собой влияние в Нацсовете – органе, осуществляющем контроль за соблюдением законодательства телеканалами и радиовещателями, подтвердили РБК-Украина источники в АП.

"Есть люди, проработавшие с нами пять лет. И, если те или иные люди просят их трудоустроить, то чисто по-человечески мы также должны их послушать. Ведь очевидно же, что когда в АП придет новый человек, он будет формировать свою команду", – поясняет один из соратников Порошенко.

Люди в наследство

Владимир Зеленский как после победы на выборах, так и в ходе избирательной кампании неоднократно подвергал критике кадровые назначения Порошенко и не скрывал планов расставить новых людей на ключевые должности.

"Лакмусовой бумажкой, определяющей изменения в стране, станут кадровые назначения, а именно – главы СБУ, генерального прокурора, министра иностранных дел и министра обороны, – ранее заявлял один из советников Зеленского Александр Данилюк. – Это четыре назначения, которые определят вектор движения в будущем".

Назначения на должности, упомянутые Данилюком, относятся к компетенции главы государства. О планах заменить генпрокурора Юрия Луценко избранный президент сказал еще 21 апреля после завершения голосования во втором туре. Впрочем, в этом вопросе Зеленский может оказаться заложником законодательства. Тем более что, вопреки намерению "менять старую команду", назначенные Порошенко руководители ГПУ, СБУ и министерства обороны не спешат покидать занимаемые должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что "не видит ни юридических, ни моральных оснований писать заявление об отставке". Правда, еще осенью прошлого года он планировал покинуть свой пост после президентских выборов, чтобы вернуться в политику.

Шестилетний срок полномочий у Луценко заканчивается в мае 2022 года. Но, кроме заявления по собственному желанию, у президента есть несколько способов отправить генерального прокурора в отставку. Во-первых, глава государства может предложить парламенту уволить руководителя ГПУ на основании представления квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров или Высшего совета правосудия. Во-вторых, Рада имеет право уволить генпрокурора в случае неуплаты им алиментов на содержание ребенка. В-третьих, если депутаты выразят ему недоверие. Причем в последнем случае не требуется участие президента.

Иными словами, без заявления Юрия Луценко снять его с должности будет проблематично. По информации РБК-Украина, решение Луценко остаться в кресле согласовано с командой Порошенко.

"У нас с Луценко консенсус: он не пишет заявления об отставке, а мы в БПП взамен обеспечиваем ему, чтобы в Раде не было 226 голосов за его отставку", – сказал в разговоре с изданием источник в близком окружении Порошенко. Подобная ситуация и с главой СБУ Василием Грицаком, и c министрами обороны и иностранных дел – уволить их и назначить новых людей Зеленский сможет только с согласия парламента.

"Грицак пока тоже не собирается писать заявление. Потому нет правовых оснований инициировать в парламенте вопрос об его отставке. Единственное, что по прокуратуре ситуация проще, поскольку там всех заместителей назначает сам генпрокурор. В СБУ заместителей, руководителей департаментов и руководителей в областях назначает президент, но по представлению главы СБУ. А увольняет самостоятельно", – говорит один из собеседников на Банковой.

Не собирается уходить с должности и министр обороны Степан Полторак. Он заявил, что будет выполнять свои функции, "пока ему доверяет президент, Верховная Рада и народ Украины". По словам Полторака, у него пока не было разговоров о его будущем с новоизбранным президентом.

Пока в отставку собрался только министр иностранных дел Павел Климкин. Он считает, что у нового президента должна быть возможность выбирать, с кем ему работать в сфере внешней политики и обороны.

Правда, и у Порошенко не хотят, чтобы Климкин оставался главой МИДа. "Зеленский предлагал ему остаться, но он отказался. Если остается Климкин, тогда мы разделяем с командой Зеленского ответственность за международную политику. А мы хотим, чтобы он ставил своего человека и самостоятельно разгребал это", – пояснил изданию один из соратников Порошенко.