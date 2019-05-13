БПП срочно собирает заседание фракции по поводу даты инаугурации

Фото: Артур Герасимов (Виталий Носач/РБК-Украина)

Фракция планирует собраться сразу после решения профильного комитета по постановлению о дате инаугурации

Фракция "Блок Петра Порошенко" срочно соберется, чтобы определиться, за какое постановление о дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского голосовать. Об этом сообщил глава фракции БПП Артур Герасимов во время согласительного совета, передает корреспондент РБК-Украина.

Герасимов заявил, что фракция соберется сразу после решения профильного комитета по постановлению о дате инаугурации.

"На этой неделе, я поддерживаю главу ВР, парламент определит дату инаугурации новоизбранного президента Украины. Фракция БПП будет голосовать не за одно постановление. Сразу после решения соответствующего профильного комитета мы сразу собираем фракцию и определяемся, за что будем голосовать", - подчеркнул глава фракции.

Напомним, ранее глава ВР Андрей Парубий заявил, что Рада на этой неделе рассмотрит постановление о дате инаугурации Зеленского. При этом спикер не уточнил, в какой именно день состоится голосование за дату инаугурации.

10 мая Зеленский призвал Верховную раду назначить дату инаугурации на 19 мая. "Боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации... Я обращаюсь к Верховной раде. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ, в интересах которого вы присягали действовать", - подчеркнул новоизбранный президент в своем видеообращении.

Как писало РБК-Украина ранее, Раде предложили 5 постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Одно из них было отозвано в субботу. Так, Раде предлагали три даты для церемонии: 19 и 20 мая, а также 1 июня.

Добавим, Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной рады. Новоизбранный президент настаивал на том, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако в итоге нардепы решили принять решение уже на заседании Рады.