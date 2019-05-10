Зеленский призвал Раду назначить дату инаугурации на 19 мая

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский записал видеообращение

Избранный президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную раду назначить дату инаугурации на 19 мая. Об этом говорится в его видеообращении.

Зеленский в видео обратился к депутатам украинского парламента с призывом назначить дату инаугурации на 19 мая.

"Уважаемые депутаты, надеюсь, что за три недели пока вы отдыхали, вы не забыли слова депутатской присяги - выполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников. Пока вы действуете в своих интересах. Боитесь роспуска Рады и затягиваете назначение даты инаугурации... Я обращаюсь к Верховной раде. На ближайшем заседании вы должны назначить дату инаугурации на 19 мая. Этого требую не я, этого требует народ, в интересах которого вы присягали действовать", - сказал он.

Кроме того, он резко раскритиковал действующего президента Петра Порошенко.

"И пока вы трясетесь за свои мандаты, бывший президент Порошенко совершает необратимое. Он предпринимает активные перестановки в высшем командовании армии. Пытается протолкнуть своего председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания. Назначает судей Верховного суда, среди которых: юрист Roshen, судьи Майдана и родственники господина Кивалова. Раздает звания генералов более 20 лицам, среди которых ответственный за безопасность арсеналов и складов, при котором произошли взрывы в Балаклее, Ичне, Калиновке и Сватово. Дает звание Героя Украины председателю Службы безопасности Украины господину Грицаку. Но я понимаю, что бесполезно что-то говорить человеку, который говорит, что готов подставить плечо, а сам держит две фиги в кармане", - заявил Зеленский.

Напомним, в Верховную раду внесли 5 постановлений о дате проведения инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Инициаторами внесенных постановлений № 10270-10270-4 являются народные депутаты: Сергей Мищенко, Виктор Балога, Виталий Куприй, Сергей Каплин и Александр Сугоняко.

Так, сейчас парламенту предложены три даты для церемонии: 19 и 20 мая, а также 1 июня. В частности, большинство депутатов предлагают парламенту провести инаугурацию 19 мая из-за того, что именно эта дата согласована с новоизбранным президентом. Другие же авторы постановления настаивают на том, чтобы не проводить праздничные мероприятия в День памяти жертв политических репрессий.

Как писало РБК-Украина ранее, Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной рады. Новоизбранный президент сообщил, что настаивал на том, чтобы инаугурация состоялась 19 мая. Однако в итоге нардепы решили принять решение уже на заседании парламента.