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Порошенко уволил командующего Национальной гвардии

Новости » Политика    07.05.2019 - 20:20
Порошенко уволил командующего Национальной гвардии
Фото: Юрий Аллеров (ngu.gov.ua)

Порошенко уволил Юрия Аллерова

Президент Украины Петр Порошенко уволил командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова. Об этом говорится в указе №196 от 7 мая 2019 года, опубликованном на сайте главы государства. 

Другим указом Порошенко назначил исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии Николая Балана.

30 декабря 2015 Порошенко назначил Аллерова на должность командующего Национальной гвардией Украины. Аллеров был отмечен государственными наградами: орденом Богдана Хмельницкого II и III степени, медалью "Защитнику Отечества", а также ведомственными наградами.

В комментарии "Громадському" Аллеров сообщил, что решение об увольнении было его инициативой - накануне он написал заявление об отставке.

Балан с 6 февраля 2015 до 31 декабря 2015 года исполнял обязанности командующего Национальной гвардии Украины. 18 апреля 2014 указом президента Украины он был назначен заместителем командующего Национальной гвардии Украины.

Добавим, что согласно ст. 7 закона Украины "О Национальной гвардии Украины" командующий НГУ назначается и увольняется с должности президентом Украины по представлению министра внутренних дел.

 

Порошенко уволил командующего Национальной гвардии

Напомним, ранее Порошенко уволил Сергея Наева с должности командующего операцией Объединенных сил (ООС) на Донбассе. Наев возглавил операцию Объединенных сил весной прошлого года после переформатирования антитеррористической операции. Переход на новый формат предпринимался с целью реформы управления военной структурой.

 

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