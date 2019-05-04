Глава Нацсовета подал в отставку

Фото: Юрий Артеменко (mip.gov.ua)

По словам Артеменко, он получил предложение сменить работу

Глава Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко подал в отставку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на письмо Артеменко для "Детектор медиа".

Артеменко в своем письме сообщил, что решил подать в отставку из-за нескольких причин. Одна из причин - предложение перейти на другую работу.

Отмечается, что срок полномочий Артеменко должен был закончиться в июле 2019 года.

"Я принял решение подать в отставку и уйти с должности. Причины две. Во-первых, простая человеческая усталость - в течение 5 лет в постоянном стрессе работать ежедневно, по 10-12 часов, иногда даже без выходных. Во-вторых, предложение, которое поступило именно в это время, перейти на другую работу", - написал Артеменко.

Фото: письмо главы Нацсовета Юрия Артеменко (Детектор медиа)

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что подал в отставку. По словам Енина, он "сделал выбор в пользу своих принципов".

Как писало РБК-Украина, 23 апреля начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин подал в отставку. Головин рассказал, что написал рапорт об отставке по собственному желанию.

Ранее, председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барна заявил, что уволится с должности после инаугурации нового президента.