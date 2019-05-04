Порошенко назначил нового члена Нацсовета по телерадиовещанию

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

Им стал Владимир Горковенко

Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Об этом говорится на сайте администрации президента.

В указе президента отмечается, "назначить Горковенка Владимира Валентиновича членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания".

Напомним, Порошенко в субботу, 4 мая, уволил председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

Ранее Артеменко в письме сообщил, что подал в отставку с должности главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. По словам Артеменко, одной из причин увольнения является приглашение на другую работу. Срок полномочий Артеменко должен был закончиться в июле 2019 года.

Как ранее сообщало РБК-Украина, президент Петр Порошенко уволил начальника Службы безопасности президента Юрия Федорова. Федоров занимал эту должность почти пять лет.