Посол США розкрив стратегію Трампа у війні з Іраном

Посол США при НАТО Меттью Вітакер заявив, що загроза відправки військ до Ірану полягає у гарантуванні, що американський президент Дональд Трамп "має всі варіанти" у війні.

"Загроза або можливість відправити війська до Ірану полягає в тому, щоб гарантувати, що президент Дональд Трамп має всі необхідні варіанти для ведення цього конфлікту", - наголосив він.

Вітакер зауважив, що хоча остаточного рішення щодо розгортання сухопутних військ ще не ухвалено, адміністрація президента США дбає про те, щоб Трамп "мав максимальну гнучкість" у разі загострення конфлікту з Іраном.

"Зрештою, йдеться про те, щоб гарантувати, що президент Сполучених Штатів має всі необхідні варіанти. Якщо це включає загрозу або можливість залучення сухопутних сил до бойових дій, то, очевидно, ми подбаємо про те, щоб вони були на місці", - сказав посол США.

Він зазначив, що Трамп не висловлював очікувань щодо "введення наземних військ", але наголосив, що збереження переконливої військової позиції є ключовим для досягнення цілей США.

За словами Вітакера, цілі Трампа залишаються незмінними: не допустити отримання Іраном ядерної зброї, ліквідувати його ракетну програму, припинити підтримку терористичних угруповань-сателітів, а також забезпечити, щоб Ормузька протока була відкритою для світової торгівлі.

Водночас тривають дипломатичні зусилля щодо завершення конфлікту на Близькому Сході.

Нагадаємо, 22 березня американський президент поставив Ірану ультиматум, вимагаючи відкрити Ормузьку протоку протягом двох діб. За його словами, у разі невиконання вимоги протягом 48 годин війська США почнуть бомбардувати іранські електростанції.

У відповідь Іран попередив, що у разі ураження їхнього паливно-енергетичного комплексу буде завдано удару по енергетичній, інформаційно-технологічній та опріснювальній інфраструктурі США в регіоні.