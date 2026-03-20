США готуються до наземної операції в Ірані, - CBS

Пентагон готується до розгортання американських сухопутних військ в Ірані. Зараз на Близький Схід перекидають тисячі морських піхотинців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBS News .

За словами джерел, високопоставлені військові командири подали конкретні запити, спрямовані на підготовку до такого варіанту розвитку подій.

Водночас президент США Дональд Трамп зважує свої кроки у конфлікті з Іраном. Він обмірковує, чи розміщувати сухопутні війська в регіоні, і наразі незрозуміло, за яких обставин він дозволить їх використання.

Що відомо про підготовку військ США

"Ні, я нікуди не відправляю війська. Якби я це робив, я б вам про це точно не сказав", - наводить видання заяву Трампа, яку він озвучив в Овальному кабінеті 19 березня.

CBS News звернулось по коментар до Центрального командування США, запитання переадресували до Білого дому та Пентагону.

"Завдання Пентагону - провести підготовку, щоб забезпечити головнокомандувачу максимальну свободу вибору; це не означає, що президент ухвалив рішення, і, як він сказав учора в Овальному кабінеті, наразі він не планує відправляти сухопутні війська куди-небудь", - наголосила речниця Білого дому Каролін Лівітт.

Два джерела повідомили, що військові також провели наради, щоб підготуватися до можливого затримання іранських солдатів та бойовиків воєнізованих формувань, якщо Трамп все ж відправить американських солдатів.

CBS News пише, що США готуються до розгортання підрозділів 82-ї повітряно-десантної дивізії в регіоні Близького Сходу. У плануванні беруть участь Глобальні сили швидкого реагування сухопутних військ та Морський експедиційний підрозділ морської піхоти.

Тисячі морських піхотинців

Зараз до Близького Сходу перекидаються тисячі морських піхотинців. За словами двох американських чиновників, на початку цього тижня з Каліфорнії вирушили три військові кораблі та близько 2 200 морських піхотинців з експедиційного підрозділу.

Це вже другий такий підрозділ морської піхоти, відправлений з початку війни, і може пройти кілька тижнів, перш ніж він займе свої позиції. Перший підрозділ був відправлений з Тихоокеанського регіону і все ще прямує до місця призначення.

Видання зазначає, що ці пересування підкреслюють зусилля Пентагону щодо розширення військових можливостей, доступних президенту.