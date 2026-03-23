Трамп заявив про паузу в ударах по Ірану і обвалив ціни на нафту

Президент США Дональд Трамп доручив відкласти удари по іранській енергетичній інфраструктурі після переговорів з Тегераном. На цьому тлі світові ціни на нафту різко знизилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у соцмережі Truth Social.

За словами Трампа, протягом останніх двох днів США та Іран провели "дуже плідні та конструктивні переговори" щодо врегулювання конфліктів на Близькому Сході.

Він додав, що Пентагон отримав наказ відкласти удари по електростанціях та енергетичній інфраструктурі Ірану на п’ять днів - за умови успіху подальших переговорів.

"Я радий повідомити, що протягом останніх 2 днів відбулися дуже плідні переговори між Сполученими Штатами та Іраном... Я віддав наказ призупинити всі військові удари на 5 днів", - заявив президент США.

Після цієї заяви ціни на нафту марки Brent різко впали.

За даними Лондонської біржі ICE, нафта Brent зараз торгується близько 99,9 доларів за барель, тоді як до заяви ціна була 112,9 доларів.

Європейські ціни на природний газ також різко впали.

Як повідомляє Fars, Іран не контактував зі Сполученими Штатами ні напряму, ні через посередників.

Про це агентству заявило неназване джерело, коментуючи слова президента США Дональда Трампа про нібито "продуктивні переговори" з Тегераном протягом останніх двох днів.

"Немає жодного ні прямого, ні опосередкованого зв'язку з Трампом. Трамп почув, що цілями будуть відключені всі електростанції", - повідомило Fars джерело.