Іран відповів на ультиматум Трампа щодо 48 годин

Тегеран відповів на погрози США знищити електростанції Ірану, якщо протягом двох діб не буде розблокована Ормузька протока. Погрози у відповідь виявились більш обширними.

Військові армії Ірану відповіли, що у разі ураженн їхнього паливно-енергетичного комплексу,удар буде нанесений на енергетичну, інформаційно-технологічну та опріснювальну інфраструктуру США в регіоні. WSJ пише, що хоча запаси нафти і газу підтримують економіку регіону, мільйони людей на Близькому Сході покладаються на опріснювальні установки для отримання питної води. На Близькому Сході зосереджено понад 40% світових потужностей з опріснення, або близько 5000 установок.