Іран відповів на ультиматум Трампа щодо 48 годин
Тегеран відповів на погрози США знищити електростанції Ірану, якщо протягом двох діб не буде розблокована Ормузька протока. Погрози у відповідь виявились більш обширними.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.та Wall Street Journal.
Військові армії Ірану відповіли, що у разі ураженн їхнього паливно-енергетичного комплексу,удар буде нанесений на енергетичну, інформаційно-технологічну та опріснювальну інфраструктуру США в регіоні.
WSJ пише, що хоча запаси нафти і газу підтримують економіку регіону, мільйони людей на Близькому Сході покладаються на опріснювальні установки для отримання питної води. На Близькому Сході зосереджено понад 40% світових потужностей з опріснення, або близько 5000 установок.
Ормузька протока
Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп у своєму Truth Social написав, що дає Ірану 48 годин на розблокування Ормузької протоки, в ішому разі Сполучені Штати знищать електростанції Ірану.
Як відомо, Іран заблокував Ормузьку протоку на початку війни, що спровокувало масштабну кризу з нафтою. У США через це також підскочили ціни на пальне, і Вашингтон почав докладати зусилля для розблокування протоки.
Трам навіть закликав союзників по НАТО допомогти йому в розблокуванні Ормузької протоки, але ті йому відмовили, що викликало обурення в президента США.