ua en ru
Нд, 22 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Іран відповів на ультиматум Трампа щодо 48 годин

03:50 22.03.2026 Нд
2 хв
Тегеран озвучив США ще гірші погрози у відповідь
aimg Маловічко Юлія
Іран відповів на ультиматум Трампа щодо 48 годин Фото: речник центрального командування іранської армії Хатам аль-Анбія (з відкритих джерел)

Тегеран відповів на погрози США знищити електростанції Ірану, якщо протягом двох діб не буде розблокована Ормузька протока. Погрози у відповідь виявились більш обширними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al Jazeera.та Wall Street Journal.

Військові армії Ірану відповіли, що у разі ураженн їхнього паливно-енергетичного комплексу,удар буде нанесений на енергетичну, інформаційно-технологічну та опріснювальну інфраструктуру США в регіоні.

WSJ пише, що хоча запаси нафти і газу підтримують економіку регіону, мільйони людей на Близькому Сході покладаються на опріснювальні установки для отримання питної води. На Близькому Сході зосереджено понад 40% світових потужностей з опріснення, або близько 5000 установок.

Ормузька протока

Нагадаємо, кілька годин тому президент США Дональд Трамп у своєму Truth Social написав, що дає Ірану 48 годин на розблокування Ормузької протоки, в ішому разі Сполучені Штати знищать електростанції Ірану.

Як відомо, Іран заблокував Ормузьку протоку на початку війни, що спровокувало масштабну кризу з нафтою. У США через це також підскочили ціни на пальне, і Вашингтон почав докладати зусилля для розблокування протоки.

Трам навіть закликав союзників по НАТО допомогти йому в розблокуванні Ормузької протоки, але ті йому відмовили, що викликало обурення в президента США.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Іран Дональд Трамп
Новини
Експерт назвав головну проблему енергетичного сектору в Україні
Аналітика
