США передали Ірану мирний план: що входить до 15 пунктів Трампа

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що США передали Ірану мирний план, що складається з 15 пунктів, спрямований на припинення бойових дій на Близькому Сході.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The New York Times.

Деталі мирної пропозиції

Сполучені Штати розробили комплексний план врегулювання та направили його до Тегерана за посередництва Пакистану.

Цей крок відображає прагнення адміністрації Дональда Трампа знайти дипломатичний вихід із конфлікту, який уже спричинив відчутні економічні наслідки.

За інформацією джерел, документ охоплює ключові питання, включно з іранськими програмами балістичних ракет і ядерними розробками.

Умови щодо ядерної програми

Серед пропозицій - передача під міжнародний контроль 440 кілограмів високозбагаченого урану, що знаходиться на території Ірану.

Цей пункт розглядається як один із центральних у рамках можливих домовленостей.

Ормузька протока та енергетика

Окрему увагу приділено ситуації навколо Ормузької протоки, яка виявилася фактично заблокованою після початку військової операції США та Ізраїлю.

Це призвело до скорочення поставок нафти і газу на світові ринки та зростання цін на енергоресурси.

Позиція США і перспективи

Незважаючи на дипломатичні зусилля, ознак швидкого завершення конфлікту поки що немає.

Керолайн Лівітт наголосила, що переговори тривають, однак військова операція триватиме "до досягнення поставлених цілей".

За даними видання, Іран може зіткнутися з труднощами під час формування відповіді через внутрішні розбіжності та ризики для безпеки переговорів.

Водночас ініціатива США може свідчити про готовність адміністрації Трампа розглядати збереження чинної влади в Тегерані як частину можливого компромісу.