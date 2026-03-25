Посол США раскрыл стратегию Трампа в войне с Ираном

18:01 25.03.2026 Ср
Что стоит за угрозами Трампа ввести сухопутные войска?
aimg Валерий Ульяненко
Посол США раскрыл стратегию Трампа в войне с Ираном Фото: посол США в НАТО Мэттью Уитакер (Getty Images)

Посол США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что угроза отправки войск в Иран заключается в гарантировании, что американский президент Дональд Трамп "имеет все варианты" в войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsmax.

Читайте также: США передали Ирану мирный план: что входит в 15 пунктов Трампа

"Угроза или возможность отправить войска в Иран заключается в том, чтобы гарантировать, что президент Дональд Трамп имеет все необходимые варианты для ведения этого конфликта", - подчеркнул он.

Уитакер отметил, что хотя окончательное решение о развертывании сухопутных войск еще не принято, администрация президента США заботится о том, чтобы Трамп "имел максимальную гибкость" в случае обострения конфликта с Ираном.

"В конце концов, речь идет о том, чтобы гарантировать, что президент Соединенных Штатов имеет все необходимые варианты. Если это включает угрозу или возможность привлечения сухопутных сил к боевым действиям, то, очевидно, мы позаботимся о том, чтобы они были на месте", - сказал посол США.

Он отметил, что Трамп не высказывал ожиданий относительно "введения наземных войск", но подчеркнул, что сохранение убедительной военной позиции является ключевым для достижения целей США.

По словам Уитакера, цели Трампа остаются неизменными: не допустить получения Ираном ядерного оружия, ликвидировать его ракетную программу, прекратить поддержку террористических группировок-сателлитов, а также обеспечить, чтобы Ормузский пролив был открыт для мировой торговли.

В то же время продолжаются дипломатические усилия по завершению конфликта на Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке

Напомним, 22 марта американский президент поставил Ирану ультиматум, требуя открыть Ормузский пролив в течение двух суток. По его словам, в случае невыполнения требования в течение 48 часов войска США начнут бомбить иранские электростанции.

В ответ Иран предупредил, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса будет нанесен удар по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.

В понедельник, 23 марта, Трамп сообщил, что отдал приказ американским военным приостановить удары по объектам на территории Ирана. После этого заявления цены на нефть марки Brent резко снизились, а фьючерсы на американские акции выросли более чем на 2%.

Позже Трамп сказал, что Вашингтон и Тегеран ведут переговоры о прекращении войны и уже имеют "важные пункты согласия".

При этом Пентагон готовится к развертыванию американских сухопутных войск в Иране. Сейчас на Ближний Восток перебрасывают тысячи морских пехотинцев.

