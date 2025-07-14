Послуги без черг і стресу: як швидко записатися до ЦНАПу онлайн (інструкція)

Для того, щоб швидко та без зайвих проблем отримати сервіс у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах), українці можуть здійснити попередній запис на прийом через відповідну онлайн систему.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.

Про яку систему запису в ЦНАП йдеться

Попередній запис - це зручний спосіб обрати:

потрібну вам послугу;

дату візиту до ЦНАПу;

час візиту до ЦНАПу.

Після цього потрібно прийти у призначений час і швидко отримати послугу.

Як працює система попереднього запису (інфографіка: kmu.gov.ua)

Навіщо потрібна така система

Система попереднього запису дає можливість зручно організувати свій "тайм-менеджмент":

уникнути черг у ЦНАПі;

знати наперед, які документи потрібно взяти з собою;

зекономити час під час отримання послуги;

обрати зручний для вас формат - онлайн або офлайн.

Чим зручна така система запису (інфографіка: kmu.gov.ua)

Як записатись у ЦНАП онлайн

Для того, щоб здійснити попередній запис у ЦНАП онлайн, потрібно:

зайти на сайт (або за прямим посиланням на чергу відповідного ЦНАПу, розміщеним на сайті або у соціальних мережах потрібного центру);

обрати найзручніший для вас Центр надання адміністративних послуг;

обрати потрібну послугу (під час запису система покаже, чи доступна ця послуга онлайн, а також надішле відповідне нагадування із посиланням на електронний сервіс);

авторизуватись зручним способом за допомогою ID.GOV.UA (BankID, токен або файловий електронний ключ, "Дія.Підпис");

обрати зручну для вас дату й час візиту;

отримати електронний талон із QR-кодом (його можна зберегти на телефон або ж роздрукувати у ЦНАПі під час візиту);

прийти на чітко визначений (зручний для вас і запланований заздалегідь) час для отримання послуги.

Як записатись онлайн (інфографіка: kmu.gov.ua)

Українцям пояснили, що у талоні міститься така інформація:

його номер;

дата і час майбутнього візиту;

назва послуги;

попередження про важливість прибуття вчасно;

QR-код для сканування адміністратором при вході (після сканування адміністратор бачить, що ви вже очікуєте прийому).

Уточнюється водночас, що у паперовому талоні не міститься додаткової інформації про процедуру або онлайн-сервіси. Все це доступно в електронному кабінеті або на етапі запису до ЦНАПу.

Яка інформація міститься у талоні (інфографіка: kmu.gov.ua)

Скільки ЦНАПів уже працюють з такою системою

Згідно з оприлюдненою інформацією, до системи попереднього запису вже підключені понад 5000 ЦНАПів в Україні.

Крім того, до неї приєднались близько 4000 працівників.

Щотижня генерується понад 50000 електронних талонів, а за рік системою скористались вже більш як 2,5 млн українців.

Скільки ЦНАПів працюють із системою (інфографіка: kmu.gov.ua)

Насамкінець громадянам порадили, що робити, якщо певний ЦНАП ще не під'єднано до системи - залишити заявку на підключення відсканувавши відповідний QR-код.

"Це допоможе зробити послуги у громаді доступнішими - без черг і зручніше для всіх", - підсумували у Департаменті комунікацій секретаріату КМУ.

Що робити, якщо ваш ЦНАП не під'єднано до системи (інфографіка: kmu.gov.ua)