Послуги без черг і стресу: як швидко записатися до ЦНАПу онлайн (інструкція)
Для того, щоб швидко та без зайвих проблем отримати сервіс у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах), українці можуть здійснити попередній запис на прийом через відповідну онлайн систему.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію Департаменту комунікацій секретаріату Кабінету міністрів України.
Про яку систему запису в ЦНАП йдеться
Попередній запис - це зручний спосіб обрати:
- потрібну вам послугу;
- дату візиту до ЦНАПу;
- час візиту до ЦНАПу.
Після цього потрібно прийти у призначений час і швидко отримати послугу.
Як працює система попереднього запису (інфографіка: kmu.gov.ua)
Навіщо потрібна така система
Система попереднього запису дає можливість зручно організувати свій "тайм-менеджмент":
- уникнути черг у ЦНАПі;
- знати наперед, які документи потрібно взяти з собою;
- зекономити час під час отримання послуги;
- обрати зручний для вас формат - онлайн або офлайн.
Чим зручна така система запису (інфографіка: kmu.gov.ua)
Як записатись у ЦНАП онлайн
Для того, щоб здійснити попередній запис у ЦНАП онлайн, потрібно:
- зайти на сайт (або за прямим посиланням на чергу відповідного ЦНАПу, розміщеним на сайті або у соціальних мережах потрібного центру);
- обрати найзручніший для вас Центр надання адміністративних послуг;
- обрати потрібну послугу (під час запису система покаже, чи доступна ця послуга онлайн, а також надішле відповідне нагадування із посиланням на електронний сервіс);
- авторизуватись зручним способом за допомогою ID.GOV.UA (BankID, токен або файловий електронний ключ, "Дія.Підпис");
- обрати зручну для вас дату й час візиту;
- отримати електронний талон із QR-кодом (його можна зберегти на телефон або ж роздрукувати у ЦНАПі під час візиту);
- прийти на чітко визначений (зручний для вас і запланований заздалегідь) час для отримання послуги.
Як записатись онлайн (інфографіка: kmu.gov.ua)
Українцям пояснили, що у талоні міститься така інформація:
- його номер;
- дата і час майбутнього візиту;
- назва послуги;
- попередження про важливість прибуття вчасно;
- QR-код для сканування адміністратором при вході (після сканування адміністратор бачить, що ви вже очікуєте прийому).
Уточнюється водночас, що у паперовому талоні не міститься додаткової інформації про процедуру або онлайн-сервіси. Все це доступно в електронному кабінеті або на етапі запису до ЦНАПу.
Яка інформація міститься у талоні (інфографіка: kmu.gov.ua)
Скільки ЦНАПів уже працюють з такою системою
Згідно з оприлюдненою інформацією, до системи попереднього запису вже підключені понад 5000 ЦНАПів в Україні.
Крім того, до неї приєднались близько 4000 працівників.
Щотижня генерується понад 50000 електронних талонів, а за рік системою скористались вже більш як 2,5 млн українців.
Скільки ЦНАПів працюють із системою (інфографіка: kmu.gov.ua)
Насамкінець громадянам порадили, що робити, якщо певний ЦНАП ще не під'єднано до системи - залишити заявку на підключення відсканувавши відповідний QR-код.
"Це допоможе зробити послуги у громаді доступнішими - без черг і зручніше для всіх", - підсумували у Департаменті комунікацій секретаріату КМУ.
Що робити, якщо ваш ЦНАП не під'єднано до системи (інфографіка: kmu.gov.ua)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що ЦНАПи Києва почали видавати важливі документи на нерухомість та запустили корисний сервіс для власників тварин.
Крім того, ми пояснювали, як у ЦНАПах можна буде одночасно оформити закордонний та внутрішній паспорти.
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