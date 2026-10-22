У Києві після нічної атаки 15 постраждалих: пошкоджено медзаклад і ресторан
Унаслідок нічної атаки на Київ 22 жовтня постраждали 15 людей, серед них двоє 15-річних дітей. Восьмеро поранених перебувають у міських лікарнях.
РБК-Україна повідомляє всі відомі наслідки обстрілу.
Постраждалі
Загалом через атаку поранення дістали 15 людей, серед них двоє 15-річних підлітків. Восьмеро постраждалих госпіталізовані, решті надали допомогу на місці.
Руйнування по районах
- Печерський район - пошкоджено будівлю станції швидкої допомоги, а також шість автомобілів швидкої. Серед медиків постраждалих немає.
- Святошинський район - після атаки загорілася будівля ресторану.
Рух транспорту і метро
Атака пошкодила Південний міст, зокрема частину інфраструктури метрополітену на ньому. Через це обмежили рух автотранспорту з правого на лівий берег, а зелена лінія метро працює двома окремими ділянками: "Сирець" - "Видубичі" та "Осокорки" - "Червоний хутір".
Інтервали між поїздами можуть збільшитися. Обстеження і ремонт продовжать після відбою тривоги.
Цієї ночі Росія кількома хвилями атакувала Київ. Увечері 21 жовтня в столиці пролунали вибухи через удар балістикою, а згодом окупанти ще кілька разів випускали ракети по місту.
Захищатися від балістики складно через брак ракет до Patriot: за словами президента Володимира Зеленського, США зараз постачають лише 12 таких ракет на місяць. Попередня масована атака на столицю, в ніч на 19 жовтня, забрала життя однієї людини, а уламки пошкодили станцію метро.