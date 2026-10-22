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У Києві після нічної атаки 15 постраждалих: пошкоджено медзаклад і ресторан

06:11 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Катерина Коваль
У Києві після нічної атаки 15 постраждалих: пошкоджено медзаклад і ресторан Фото: нічна атака РФ на Київ поранила 15 людей, серед них двоє дітей (facebook.com/DSNS.GOV.UA)
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Унаслідок нічної атаки на Київ 22 жовтня постраждали 15 людей, серед них двоє 15-річних дітей. Восьмеро поранених перебувають у міських лікарнях.

РБК-Україна повідомляє всі відомі наслідки обстрілу.

Постраждалі

Загалом через атаку поранення дістали 15 людей, серед них двоє 15-річних підлітків. Восьмеро постраждалих госпіталізовані, решті надали допомогу на місці.

Руйнування по районах

  • Печерський район - пошкоджено будівлю станції швидкої допомоги, а також шість автомобілів швидкої. Серед медиків постраждалих немає.
  • Святошинський район - після атаки загорілася будівля ресторану.

Рух транспорту і метро

Атака пошкодила Південний міст, зокрема частину інфраструктури метрополітену на ньому. Через це обмежили рух автотранспорту з правого на лівий берег, а зелена лінія метро працює двома окремими ділянками: "Сирець" - "Видубичі" та "Осокорки" - "Червоний хутір".

Інтервали між поїздами можуть збільшитися. Обстеження і ремонт продовжать після відбою тривоги.

Цієї ночі Росія кількома хвилями атакувала Київ. Увечері 21 жовтня в столиці пролунали вибухи через удар балістикою, а згодом окупанти ще кілька разів випускали ракети по місту.

Захищатися від балістики складно через брак ракет до Patriot: за словами президента Володимира Зеленського, США зараз постачають лише 12 таких ракет на місяць. Попередня масована атака на столицю, в ніч на 19 жовтня, забрала життя однієї людини, а уламки пошкодили станцію метро.

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