Не лише паспорти. Топ-5 послуг, за якими найбільше звертаються до ЦНАПів влітку

Влітку українці активно оформлюють паспорти у зв'язку зі сезоном літніх відпусток. У ЦНАПах Києва відзначають значне зростання попиту на такі послуги.

З яких ще питань найчастіше звертаються до центрів з надання адміністративних послуг влітку, у коментарі РБК-Україна розповіла директор департаменту надання адміністративних послуг КМДА Наталія Шамрай.

Влітку часто звертаються за реєстрацією майна та бізнесу

Влітку українці активніше їздять за кордон, тому багатьом актуально оновити свої паспортні документи. У столичних Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) у зв'язку зі сезоном літніх відпусток спостерігається значне зростання попиту на послуги з оформлення паспортів.

"Цей період є особливо активним для громадян, які потребують оновлення документів", - зазначила Наталія Шамрай.

У ЦНАП Києва визначили топ-5 послуг, за якими влітку звертаються найчастіше:

паспортні послуги;

послуги з реєстрації місця проживання;

державна реєстрація майна;

державна реєстрація бізнесу;

послуги соціального характеру.

Скільки коштує оформлення паспорта у ЦНАП

Вартість оформлення паспортних документів залежать від строків – терміново за 7 робочих днів чи за 20 робочих днів.

оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм за 20 робочих днів – 958 грн;

оформлення і видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм за 7 робочих днів – 1598 грн.

Оформлення паспорта громадянина України з 18 років за 20 робочих днів коштує 504 грн. За швидке оформлення за скороченою процедурою у 10 робочих днів – 874 грн.