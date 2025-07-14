Услуги без очередей и стресса: как быстро записаться в ЦНАП онлайн (инструкция)
Для того чтобы быстро и без лишних проблем получить сервис в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах), украинцы могут осуществить предварительную запись на прием через соответствующую онлайн систему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.
О какой системе записи в ЦНАП идет речь
Предварительная запись - это удобный способ выбрать:
- нужную вам услугу;
- дату визита в ЦНАП;
- время визита в ЦНАП.
После этого нужно прийти в назначенное время и быстро получить услугу.
Как работает система предварительной записи (инфографика: kmu.gov.ua)
Зачем нужна такая система
Система предварительной записи дает возможность удобно организовать свой "тайм-менеджмент":
- избежать очередей в ЦНАПе;
- знать заранее, какие документы нужно взять с собой;
- сэкономить время при получении услуги;
- выбрать удобный для вас формат - онлайн или офлайн.
Чем удобна такая система записи (инфографика: kmu.gov.ua)
Как записаться в ЦНАП онлайн
Для того чтобы осуществить предварительную запись в ЦНАП онлайн, нужно:
- зайти на сайт (либо по прямой ссылке на очередь соответствующего ЦНАП, размещенной на сайте или в социальных сетях нужного центра);
- выбрать самый удобный для вас Центр предоставления административных услуг;
- выбрать нужную услугу (при записи система покажет, доступна ли эта услуга онлайн, а также пришлет соответствующее напоминание со ссылкой на электронный сервис);
- авторизоваться удобным способом с помощью ID.GOV.UA (BankID, токен или файловый электронный ключ, "Дія.Підпис");
- выбрать удобную для вас дату и время визита;
- получить электронный талон с QR-кодом (его можно сохранить на телефон или распечатать в ЦНАПе во время визита);
- прийти на четко определенное (удобное для вас и запланированное заранее) время для получения услуги.
Как записаться онлайн (инфографика: kmu.gov.ua)
Украинцам объяснили, что в талоне содержится такая информация:
- его номер;
- дата и время предстоящего визита;
- название услуги;
- предупреждение о важности прибытия вовремя;
- QR-код для сканирования администратором при входе (после сканирования администратор видит, что вы уже ожидаете приема).
Уточняется при этом, что в бумажном талоне не содержится дополнительной информации о процедуре или онлайн-сервисах. Все это доступно в электронном кабинете или на этапе записи в ЦНАП.
Какая информация содержится в талоне (инфографика: kmu.gov.ua)
Сколько ЦНАПов уже работают с такой системой
Согласно обнародованной информации, к системе предварительной записи уже подключены более 5000 ЦНАПов в Украине.
Кроме того, к ней присоединились около 4000 работников.
Еженедельно генерируется более 50000 электронных талонов, а за год системой воспользовались уже более 2,5 млн украинцев.
Сколько ЦНАПов работают с системой (инфографика: kmu.gov.ua)
В завершение гражданам посоветовали, что делать, если определенный ЦНАП еще не подключен к системе - оставить заявку на подключение отсканировав соответствующий QR-код.
"Это поможет сделать услуги в общине более доступными - без очередей и удобнее для всех", - подытожили в Департаменте коммуникаций секретариата КМУ.
Что делать, если ваш ЦНАП не подключен к системе (инфографика: kmu.gov.ua)
Напомним, ранее мы рассказывали, что ЦНАПы Киева начали выдавать важные документы на недвижимость и запустили полезный сервис для владельцев животных.
Кроме того, мы объясняли, как в ЦНАПах можно будет одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта.
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