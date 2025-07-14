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Услуги без очередей и стресса: как быстро записаться в ЦНАП онлайн (инструкция)

Понедельник 14 июля 2025 07:30
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Услуги без очередей и стресса: как быстро записаться в ЦНАП онлайн (инструкция) В ЦНАПах работает система предварительной записи онлайн (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Для того чтобы быстро и без лишних проблем получить сервис в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах), украинцы могут осуществить предварительную запись на прием через соответствующую онлайн систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

О какой системе записи в ЦНАП идет речь

Предварительная запись - это удобный способ выбрать:

  • нужную вам услугу;
  • дату визита в ЦНАП;
  • время визита в ЦНАП.

После этого нужно прийти в назначенное время и быстро получить услугу.

Услуги без очередей и стресса: как быстро записаться в ЦНАП онлайн (инструкция)Как работает система предварительной записи (инфографика: kmu.gov.ua)

Зачем нужна такая система

Система предварительной записи дает возможность удобно организовать свой "тайм-менеджмент":

  • избежать очередей в ЦНАПе;
  • знать заранее, какие документы нужно взять с собой;
  • сэкономить время при получении услуги;
  • выбрать удобный для вас формат - онлайн или офлайн.

Услуги без очередей и стресса: как быстро записаться в ЦНАП онлайн (инструкция)Чем удобна такая система записи (инфографика: kmu.gov.ua)

Как записаться в ЦНАП онлайн

Для того чтобы осуществить предварительную запись в ЦНАП онлайн, нужно:

  • зайти на сайт (либо по прямой ссылке на очередь соответствующего ЦНАП, размещенной на сайте или в социальных сетях нужного центра);
  • выбрать самый удобный для вас Центр предоставления административных услуг;
  • выбрать нужную услугу (при записи система покажет, доступна ли эта услуга онлайн, а также пришлет соответствующее напоминание со ссылкой на электронный сервис);
  • авторизоваться удобным способом с помощью ID.GOV.UA (BankID, токен или файловый электронный ключ, "Дія.Підпис");
  • выбрать удобную для вас дату и время визита;
  • получить электронный талон с QR-кодом (его можно сохранить на телефон или распечатать в ЦНАПе во время визита);
  • прийти на четко определенное (удобное для вас и запланированное заранее) время для получения услуги.

Услуги без очередей и стресса: как быстро записаться в ЦНАП онлайн (инструкция)Как записаться онлайн (инфографика: kmu.gov.ua)

Украинцам объяснили, что в талоне содержится такая информация:

  • его номер;
  • дата и время предстоящего визита;
  • название услуги;
  • предупреждение о важности прибытия вовремя;
  • QR-код для сканирования администратором при входе (после сканирования администратор видит, что вы уже ожидаете приема).

Уточняется при этом, что в бумажном талоне не содержится дополнительной информации о процедуре или онлайн-сервисах. Все это доступно в электронном кабинете или на этапе записи в ЦНАП.

Услуги без очередей и стресса: как быстро записаться в ЦНАП онлайн (инструкция)Какая информация содержится в талоне (инфографика: kmu.gov.ua)

Сколько ЦНАПов уже работают с такой системой

Согласно обнародованной информации, к системе предварительной записи уже подключены более 5000 ЦНАПов в Украине.

Кроме того, к ней присоединились около 4000 работников.

Еженедельно генерируется более 50000 электронных талонов, а за год системой воспользовались уже более 2,5 млн украинцев.

Услуги без очередей и стресса: как быстро записаться в ЦНАП онлайн (инструкция)Сколько ЦНАПов работают с системой (инфографика: kmu.gov.ua)

В завершение гражданам посоветовали, что делать, если определенный ЦНАП еще не подключен к системе - оставить заявку на подключение отсканировав соответствующий QR-код.

"Это поможет сделать услуги в общине более доступными - без очередей и удобнее для всех", - подытожили в Департаменте коммуникаций секретариата КМУ.

Услуги без очередей и стресса: как быстро записаться в ЦНАП онлайн (инструкция)Что делать, если ваш ЦНАП не подключен к системе (инфографика: kmu.gov.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что ЦНАПы Киева начали выдавать важные документы на недвижимость и запустили полезный сервис для владельцев животных.

Кроме того, мы объясняли, как в ЦНАПах можно будет одновременно оформить заграничный и внутренний паспорта.

Читайте также о самых популярных услугах, за которыми обращаются в ЦНАПы летом.

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