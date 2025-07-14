Услуги без очередей и стресса: как быстро записаться в ЦНАП онлайн (инструкция)

Для того чтобы быстро и без лишних проблем получить сервис в Центрах предоставления административных услуг (ЦНАПах), украинцы могут осуществить предварительную запись на прием через соответствующую онлайн систему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Департамента коммуникаций секретариата Кабинета министров Украины.

О какой системе записи в ЦНАП идет речь

Предварительная запись - это удобный способ выбрать:

нужную вам услугу;

дату визита в ЦНАП;

время визита в ЦНАП.

После этого нужно прийти в назначенное время и быстро получить услугу.

Как работает система предварительной записи (инфографика: kmu.gov.ua)

Зачем нужна такая система

Система предварительной записи дает возможность удобно организовать свой "тайм-менеджмент":

избежать очередей в ЦНАПе;

знать заранее, какие документы нужно взять с собой;

сэкономить время при получении услуги;

выбрать удобный для вас формат - онлайн или офлайн.

Чем удобна такая система записи (инфографика: kmu.gov.ua)

Как записаться в ЦНАП онлайн

Для того чтобы осуществить предварительную запись в ЦНАП онлайн, нужно:

зайти на сайт (либо по прямой ссылке на очередь соответствующего ЦНАП, размещенной на сайте или в социальных сетях нужного центра);

выбрать самый удобный для вас Центр предоставления административных услуг;

выбрать нужную услугу (при записи система покажет, доступна ли эта услуга онлайн, а также пришлет соответствующее напоминание со ссылкой на электронный сервис);

авторизоваться удобным способом с помощью ID.GOV.UA (BankID, токен или файловый электронный ключ, "Дія.Підпис");

выбрать удобную для вас дату и время визита;

получить электронный талон с QR-кодом (его можно сохранить на телефон или распечатать в ЦНАПе во время визита);

прийти на четко определенное (удобное для вас и запланированное заранее) время для получения услуги.

Как записаться онлайн (инфографика: kmu.gov.ua)

Украинцам объяснили, что в талоне содержится такая информация:

его номер;

дата и время предстоящего визита;

название услуги;

предупреждение о важности прибытия вовремя;

QR-код для сканирования администратором при входе (после сканирования администратор видит, что вы уже ожидаете приема).

Уточняется при этом, что в бумажном талоне не содержится дополнительной информации о процедуре или онлайн-сервисах. Все это доступно в электронном кабинете или на этапе записи в ЦНАП.

Какая информация содержится в талоне (инфографика: kmu.gov.ua)

Сколько ЦНАПов уже работают с такой системой

Согласно обнародованной информации, к системе предварительной записи уже подключены более 5000 ЦНАПов в Украине.

Кроме того, к ней присоединились около 4000 работников.

Еженедельно генерируется более 50000 электронных талонов, а за год системой воспользовались уже более 2,5 млн украинцев.

Сколько ЦНАПов работают с системой (инфографика: kmu.gov.ua)

В завершение гражданам посоветовали, что делать, если определенный ЦНАП еще не подключен к системе - оставить заявку на подключение отсканировав соответствующий QR-код.

"Это поможет сделать услуги в общине более доступными - без очередей и удобнее для всех", - подытожили в Департаменте коммуникаций секретариата КМУ.

Что делать, если ваш ЦНАП не подключен к системе (инфографика: kmu.gov.ua)