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ЦНАПи Києва почали видавати важливі документи на нерухомість: що змінилось

Київ, Субота 14 червня 2025 10:25
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ЦНАПи Києва почали видавати важливі документи на нерухомість: що змінилось Фото: у ЦНАПах столиці можна отримати важливі документи (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

Нещодавно у ЦНАПах Києва з'явилась можливість замовити технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна та оформити паспорт БТІ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Кому й навіщо потрібен техпаспорт БТІ

Технічний паспорт БТІ (бюро технічної інвентаризації) - важливий офіційний документ, який містить детальну інформацію про характеристики конкретного об'єкта нерухомості (площу і план приміщень, рік будівництва тощо).

Він виготовляється за результатами технічної інвентаризації, яка включає обстеження та вимірювання будівлі чи споруди.

В цілому техпаспорт БТІ потрібен власнику квартири, будинку або іншої нерухомості для різних правових операцій - продажу, перепланування, оформлення спадщини й т.ін.

Що змінилось для власників нерухомості в Києві

Згідно з інформацією КМДА, у столиці продовжується робота з підвищення прозорості та доступності комунальних сервісів.

"Одним із прикладів є діяльність комунального підприємства Київради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (Комунальне БТІ)", - розповіли громадянам.

Зазначається, що завдяки співпраці Комунального БТІ з Центрами надання адміністративних послуг міста Києва, мешканці столиці отримали можливість замовити у ЦНАПі нову послугу:

  • провести технічну інвентаризацію;
  • оформити паспорт БТІ.

За словами директора Департаменту комунальної власності столиці Андрія Гудзя, це рішення зробило послуги доступнішими, особливо для маломобільних людей та в умовах воєнного стану.

"Комунальне БТІ стало ще ближчим до мешканців столиці. Ми розширюємо перелік зручних каналів для замовлення послуг - телефоном, онлайн або безпосередньо через ЦНАП", - повідомив посадовець.

Він уточнив, що було також знижено вартість виготовлення технічних паспортів на 10-20% - за допомогою внутрішніх управлінських рішень і мобілізації ресурсів (зберігши при цьому високу якість і дотримання всіх норм законодавства).

"Ми також нагадуємо киянам, що ціни на послуги нашого підприємства є сталими і залежать лише від термінів виконання, тому переплачувати посередникам немає сенсу", - підсумував Гудзь.

Як замовити технічний паспорт БТІ в Києві

Мешканцям Києва пояснили, що наразі для замовлення технічного паспорта достатньо:

  • або звернутися до БТІ телефоном (номер відділу прийому та видачі замовлень: (044) 278-03-82);
  • або скористатися онлайн-сервісом на сайті підприємства;
  • або особисто відвідати будь-який столичний ЦНАП;
  • або особисто відвідати офіс БТІ (за адресою: вул. Трьохсвятительська, 4-В).

Уточнюється, що Комунальне БТІ не має філій чи представництв за іншими адресами.

"Усі підприємства, які діють під подібними назвами, утім за іншими локаціями, не мають стосунку до Київради та її уповноважених органів", - наголосили у КМДА.

Насамкінець українцям нагадали, що всі технічні паспорти виготовляють відповідно до актуальних вимог законодавства та з використанням Реєстру будівельної діяльності.

Тим часом дані про проведену технічну інвентаризацію вносять до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), що значно спрощує процес оформлення документів (зокрема для отримання компенсацій у разі пошкодження майна).

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) міста Києва запускають новий сервіс - реєстрацію домашніх тварин.

Читайте також про найпопулярніші послуги, за якими звертаються до ЦНАПів влітку.

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