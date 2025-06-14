ЦНАПи Києва почали видавати важливі документи на нерухомість: що змінилось
Нещодавно у ЦНАПах Києва з'явилась можливість замовити технічну інвентаризацію об'єктів нерухомого майна та оформити паспорт БТІ.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Кому й навіщо потрібен техпаспорт БТІ
Технічний паспорт БТІ (бюро технічної інвентаризації) - важливий офіційний документ, який містить детальну інформацію про характеристики конкретного об'єкта нерухомості (площу і план приміщень, рік будівництва тощо).
Він виготовляється за результатами технічної інвентаризації, яка включає обстеження та вимірювання будівлі чи споруди.
В цілому техпаспорт БТІ потрібен власнику квартири, будинку або іншої нерухомості для різних правових операцій - продажу, перепланування, оформлення спадщини й т.ін.
Що змінилось для власників нерухомості в Києві
Згідно з інформацією КМДА, у столиці продовжується робота з підвищення прозорості та доступності комунальних сервісів.
"Одним із прикладів є діяльність комунального підприємства Київради "Київське міське бюро технічної інвентаризації" (Комунальне БТІ)", - розповіли громадянам.
Зазначається, що завдяки співпраці Комунального БТІ з Центрами надання адміністративних послуг міста Києва, мешканці столиці отримали можливість замовити у ЦНАПі нову послугу:
- провести технічну інвентаризацію;
- оформити паспорт БТІ.
За словами директора Департаменту комунальної власності столиці Андрія Гудзя, це рішення зробило послуги доступнішими, особливо для маломобільних людей та в умовах воєнного стану.
"Комунальне БТІ стало ще ближчим до мешканців столиці. Ми розширюємо перелік зручних каналів для замовлення послуг - телефоном, онлайн або безпосередньо через ЦНАП", - повідомив посадовець.
Він уточнив, що було також знижено вартість виготовлення технічних паспортів на 10-20% - за допомогою внутрішніх управлінських рішень і мобілізації ресурсів (зберігши при цьому високу якість і дотримання всіх норм законодавства).
"Ми також нагадуємо киянам, що ціни на послуги нашого підприємства є сталими і залежать лише від термінів виконання, тому переплачувати посередникам немає сенсу", - підсумував Гудзь.
Як замовити технічний паспорт БТІ в Києві
Мешканцям Києва пояснили, що наразі для замовлення технічного паспорта достатньо:
- або звернутися до БТІ телефоном (номер відділу прийому та видачі замовлень: (044) 278-03-82);
- або скористатися онлайн-сервісом на сайті підприємства;
- або особисто відвідати будь-який столичний ЦНАП;
- або особисто відвідати офіс БТІ (за адресою: вул. Трьохсвятительська, 4-В).
Уточнюється, що Комунальне БТІ не має філій чи представництв за іншими адресами.
"Усі підприємства, які діють під подібними назвами, утім за іншими локаціями, не мають стосунку до Київради та її уповноважених органів", - наголосили у КМДА.
Насамкінець українцям нагадали, що всі технічні паспорти виготовляють відповідно до актуальних вимог законодавства та з використанням Реєстру будівельної діяльності.
Тим часом дані про проведену технічну інвентаризацію вносять до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (ЄДЕССБ), що значно спрощує процес оформлення документів (зокрема для отримання компенсацій у разі пошкодження майна).
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) міста Києва запускають новий сервіс - реєстрацію домашніх тварин.
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