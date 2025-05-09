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Для собак - обов'язково: ЦНАПи Києва запускають важливий сервіс для власників тварин

П'ятниця 09 травня 2025 16:50
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Для собак - обов'язково: ЦНАПи Києва запускають важливий сервіс для власників тварин Столичні ЦНАПи запускають важливу послугу для власників тварин (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) міста Києва запускають новий сервіс. Особливо важливим він стане для власників собак.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).

Яка послуга з'явиться у ЦНАПах Києва та коли

У КМДА (із посиланням на комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини") розповіли, що у столичних ЦНАПах запускають реєстрацію домашніх тварин.

Уточнюється, що новий сервіс буде доступним:

  • з понеділка, 12 травня;
  • в усіх Центрах надання адміністративних послуг міста.

Для яких тварин реєстрація - обов'язкова

За словами директора КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Сергія Сабурова, наразі реєстрація є обов'язковою для всіх собак.

Для собак - обов'язково: ЦНАПи Києва запускають важливий сервіс для власників тваринЦНАПи Києва почнуть реєструвати тварин (фото: kyivcity.gov.ua)

Тим часом котів можна або реєструвати, або ні - за бажанням власника.

"Насамперед це - питання безпеки, адже в разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси оперативного повернення її додому", - пояснив експерт.

Він зауважив також, що актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті:

  • дасть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури;
  • сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм.

Як зареєструвати тварину в столичному ЦНАПі

З 12 травня 2025 року для того, щоб зареєструвати тварину в Києві, власнику необхідно буде:

  • звернутись до найближчого Центру надання адміністративних послуг;
  • подати заповнену форму №1 (яка надається безпосередньо у ЦНАПі);
  • подати квитанцію про оплату послуги.

"Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця", - підсумував Сабуров.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оформити офіційний ветпаспорт для тварини та що для цього потрібно.

Читайте також, як в Україні можуть змінити правила перевезення домашніх тварин.

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