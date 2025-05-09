Для собак - обов'язково: ЦНАПи Києва запускають важливий сервіс для власників тварин
У Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП) міста Києва запускають новий сервіс. Особливо важливим він стане для власників собак.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Яка послуга з'явиться у ЦНАПах Києва та коли
У КМДА (із посиланням на комунальне підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини") розповіли, що у столичних ЦНАПах запускають реєстрацію домашніх тварин.
Уточнюється, що новий сервіс буде доступним:
- з понеділка, 12 травня;
- в усіх Центрах надання адміністративних послуг міста.
Для яких тварин реєстрація - обов'язкова
За словами директора КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" Сергія Сабурова, наразі реєстрація є обов'язковою для всіх собак.
ЦНАПи Києва почнуть реєструвати тварин (фото: kyivcity.gov.ua)
Тим часом котів можна або реєструвати, або ні - за бажанням власника.
"Насамперед це - питання безпеки, адже в разі втечі тварини наявність реєстраційних даних значно підвищує шанси оперативного повернення її додому", - пояснив експерт.
Він зауважив також, що актуальна інформація про кількість домашніх тварин у місті:
- дасть змогу більш ефективно планувати розвиток міської інфраструктури;
- сприятиме дотриманню ветеринарно-санітарних норм.
Як зареєструвати тварину в столичному ЦНАПі
З 12 травня 2025 року для того, щоб зареєструвати тварину в Києві, власнику необхідно буде:
- звернутись до найближчого Центру надання адміністративних послуг;
- подати заповнену форму №1 (яка надається безпосередньо у ЦНАПі);
- подати квитанцію про оплату послуги.
"Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, що підтверджує право власності на улюбленця", - підсумував Сабуров.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як оформити офіційний ветпаспорт для тварини та що для цього потрібно.
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