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У ЦНАПах можна буде одночасно оформити закордонний та внутрішній паспорти

Вівторок 31 грудня 2024 20:51
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У ЦНАПах можна буде одночасно оформити закордонний та внутрішній паспорти Ілюстративне фото: у ЦНАПах можна буде одночасно оформити паспорти (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Українці зможуть скористатись ще однією дією у центрах надання адміністративних послуг. Там можна буде одночасно оформити закордонний паспорт та паспорт громадянина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабміну.

Зазначається, що відповідне рішення Кабмін ухвалив у вівторок, 31 грудня. Розпорядження передбачає зміни до переліку адміністративних послуг, які надаються органами виконавчої влади та ЦНАП.

Проектом розпорядження пропонується внесення змін у додаток щодо доповнення переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади та послуг, які надаються органами місцевого самоврядування у порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання через ЦНАП адміністративною послугою "Одночасне оформлення (у тому числі замість втраченого або викраденого), обмін паспорта громадянина України та паспорта/паспортів громадянина України для виїзду за кордон".

У Кабміні вважають, що реалізація зазначеного акта надасть громадянам ширші можливості для вибору установи, в якій можна одночасно оформити внутрішній паспорт громадянина України та паспорт для виїзду за кордон.

Нагадаємо, що в Україні з 1 січня подорожчає оформлення паспортів. Як зазначили в Міграційній службі, через нову вартість бланків окремих біометричних документів з 1 січня 2025 року зросте ціна оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а також посвідки на тимчасове та постійне проживання в Україні.

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