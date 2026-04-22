ЄС погодить виділення Україні 90 млрд євро вже сьогодні за однієї умови, - ЗМІ
Євросоюз може погодити виділення Україні 90 млрд євро вже сьогодні, 22 квітня, за умови, що від країн-членів не надійде письмових скарг та заперечень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Читайте також: У ЄС назвали терміни перших виплат Україні за кредитом на 90 млрд євро
За словами джерел видання, Євросоюз готовий затвердити виділення кредиту, якщо не отримає сьогодні до середини дня письмових заперечень від країн, які раніше були проти цієї ініціативи, зокрема, від Угорщини та Словаччини.
Таким чином, Угорщина, якою все ще керує прем'єр-міністр Віктор Орбан, має сьогодні позначити свою позицію щодо затвердження кредиту ЄС Україні на саміті, що відбудеться у п'ятницю, 24 квітня.
Схвалення угоди послами країн Євросоюзу проходитиме за письмовою процедурою: будь-які заперечення потрібно пред'явити у письмовій формі, їхня відсутність означає згоду.
90 млрд євро для України
Нагадаємо, наприкінці 2025 року лідери країн Євросоюзу погодили рішення про надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро. Втім процес заблокувала Угорщина. Після пошкодження нафтопроводу "Дружба" Росією Будапешт почав блокувати фінансування.
Тодішній прем’єр Віктор Орбан заявив, що не підтримає кредит, доки Україна не відновить роботу цього маршруту постачання нафти.
Після перемоги на парламентських виборах в Угорщині лідер опозиції Петер Мадяр сказав, що новий уряд може зняти вето на кредит ЄС для України, якщо буде відновлено постачання нафти через "Дружбу".
Також за даними РБК-Україна, посли країн ЄС у середу, 22 квітня, мають розглянути останнє процедурне рішення, необхідне для запуску фінансування України на 90 млрд євро.