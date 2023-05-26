Посли ЄС дали "зелене світло" санкціям проти проросійських олігархів у Молдові, - журналіст

"Посли ЄС сьогодні дали "зелене світло" санкціям проти двох осіб з Молдови за підрив територіальної цілісності України та ще п'яти осіб за дестабілізацію Молдови", - написав журналіст.

За його словами, це перші списки в рамках цього нового режиму санкцій.

Спроба держперевороту у Молдові

Нагадаємо, 12 березня, у Молдові відбулися протести, які організувала проросійська партія. Глава поліції Молдови Віорел Чернеуцяну розповів, що до цього причетна Росія.

Також ми писали, що, за словами голови молдавського парламенту Ігор Гросу, проросійська партія, яка організовує протести, хоче організувати держпереворот.

Пізніше президент Молдови Мая Санду заявила, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі.

До цього українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові, метою якого було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.

Своєю чергою Служба розвідки та безпеки Молдови підтвердила отримання інформації від української розвідки щодо планів Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні.

Санкції ЄС проти молдавських олігархів

ЄС почав розробляти санкції проти олігархів, які готували державний переворот у Молдові та хотіли повалити президента Маю Санду.

Пізніше стало відомо, що міністри закордонних справ країн ЄС можуть дати політичне "зелене світло" санкціям проти олігархів в Молдові, які підтримували проросійські протести в країні.

ЗМІ дізналися, хто потрапить під санкції ЄС - це молдавські політики та олігархи Ілан Шор та Володимир Плахотнюк.