Росія хоче використати Молдову проти України за прикладом Білорусі, - Санду

Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі.

"Спроби РФ підірвати, повалити владу, і ми маємо докази. Зрозуміло, що Росія намагається встановити в Кишиневі проросійську владу, щоб використати Молдову проти України, як це відбувається, наприклад, у випадку з Білоруссю", - сказала вона.

Санду нагадала про нещодавню заяву президента РФ Володимира Путіна про намір розмістити на території Білорусі тактичну ядерну зброю.

"Ви бачили нещодавні заяви Кремля про те, що вони розмістять ядерну зброю на території Білорусі. Саме це Росія хоче зробити і у випадку з Молдовою. Проте сьогодні в Молдові є незалежна влада, обрана її громадянами, яка працює на благо громадян і тому її не можна використовувати так, як використало б проросійське керівництво", - додала вона.