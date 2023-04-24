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ЄС може дати "зелене світло" санкціями проти проросійських олігархів в Молдові

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Брюссель, Понеділок 24 квітня 2023 12:41
ЄС може дати "зелене світло" санкціями проти проросійських олігархів в Молдові Фото: ЄС може запровадити санкції проти проросійських олігархів в Молдові (flick com libereurope)
Автор: Наталія Юрченко

Міністри закордонних справ країн ЄС на зустрічі 24 квітня можуть дати політичне "зелене світло" санкціям проти олігархів в Молдові, які підтримували проросійські протести в країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EURACTIV.

За даними видання, нові санкції ЄС можуть бути націлені на тих, хто підриває чи загрожує суверенітету Молдови. До санкційного списку можуть потрапити ті, хто причетний до підриву виборів, підтримки насильницьких демонстрацій або інших актів насильства, мають фінансові зловживання щодо державних грошей або незаконно вивозив капітал.

Санкції Євросоюзу передбачають заборону на в'їзд, а також блокування активів в країнах ЄС.

Ймовірно, на сьогоднішній зустрічі глава МЗС обговорять це питання, а рамковий закон буде прийнято пізніше цього тижня.

Поки ще в ЄС не визначили перелік імен. Проте, за даними видання, санкції введуть проти двох проросійських олігархів-утікачів - Ільхана Шора та Володимира Плахотнюка.

Варто зазначити, що Шор фінансує проросійську партію у Молдові під назвою SOR, яка організовує протести проти чинної влади.

Нагадаємо, раніше в ЄС анонсували виділення Молдові додаткової допомоги через загрозу з боку Росії.

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