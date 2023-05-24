Спроба перевороту в Молдові. ЗМІ дізналися, хто потрапить під санкції ЄС

Євросоюз запровадить санкції проти олігархів Ілана Шора та Володимира Плахотнюка. Їх підозрюють у причетності до спроби проведення перевороту в Молдові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUObserver .

П'ять громадян Молдови потраплять під санкції ЄС, їхні фінанси планують заморозити, а також заборонять в'їзд на територію Євросоюзу.

"Це має допомогти зупинити Росію від узурпації влади у Молдові", - йдеться у матеріалі.

Видання повідомляє, що, ймовірно, під санкції потраплять організатори перевороту Ілан Шор і Володимир Плахотнюк.

Ілан Шор

Молдавський політик, голова партії "Шор", популістської молдавської політичної партії. Як повідомляє Мінфін США, напередодні молдавських виборів 2021 року Росія планувала підірвати позиції президента Молдови Маї Санду та повернути Молдову у сферу впливу Росії.

Щоб підтримати ці зусилля, Шор працював із російськими людьми над створенням політичного альянсу для контролю над парламентом Молдови, який потім підтримав би кілька законодавчих актів на користь Російської Федерації. США запровадили санкції проти Шора.

Володимир Плахотнюк

Молдавський державний та політичний діяч, бізнесмен та олігарх. Екс-голова Демократичної партії Молдови. Колишній депутат парламенту Молдови двох скликань та перший віце-голова парламенту.

26 жовтня 2022 року за втручання у внутрішні справи Молдови потрапив під санкції США.

Переворот у Молдові

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові. Його ціллю було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.

Президент Молдови Мая Санду повідомила, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі.