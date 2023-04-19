ЄС розробляє санкції проти олігархів, які готували переворот у Молдові, - ЗМІ
ЄС почав розробляти санкції проти олігархів, які готували державний переворот у Молдові та хотіли повалити президента Маю Санду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на EUobserver.
"Передбачається запровадження заборони на в'їзд та заморожування активів для організацій чи органів, які загрожують демократії та міжнародному праву в Молдові", - йдеться у матеріалі.
Зазначається, що Румунія вперше запропонувала цей крок у лютому на тлі попереджень розвідки про те, що РФ раніше не публічно фінансувала протести та навчала диверсантів. Під час останнього протесту правоохоронці Молдови дізналися, що у березні 80 малозабезпечених неповнолітніх було доставлено до Туреччини на три дні. Їх мали навчити, як нападати на правоохоронні органи під час масових заворушень.
Мова йде про підрив процедури виборів, підтримку антиурядових мітингів чи додаткових актів насильства. Санкції будуть націлені на двох олігархів - Ілана Шора та Володимира Плахотнюка, яких влада в Молдові оголосила лідерами держперевороту.
Шор, який проживає в Ізраїлі, фінансує проросійський мітинг у Молдові, які вже протягом кількох місяців організовуються і проводяться в столиці країни. Плахотнюк живе в Туреччині і його разом із Шором звинуватили у розкраданні 1 мільярда доларів із банків Молдови.
Раніше повідомлялось, що посли Європейського союзу цього тижня схвалять санкції проти осіб і компаній, які намагаються дестабілізувати ситуацію в Молдові.
Президент Молдови Мая Санду заявила, що Росія всіма силами намагається встановити проросійську владу в Молдові, щоб використати територію країни у війні проти України, як Кремль уже використовує територію Білорусі.
До цього українська розвідка перехопила російський план щодо руйнування політичної ситуації в Молдові, метою якого було руйнування Москвою демократичного порядку цієї країни та захоплення влади.
У свою чергу, Служба розвідки та безпеки Молдови (СІБ) підтвердила отримання інформації від української розвідки щодо планів Росії щодо руйнування політичної ситуації в країні.
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