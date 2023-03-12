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В Молдові на проросійському мітингу можливі провокації, - поліція

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Молдова, Неділя 12 березня 2023 01:46
В Молдові на проросійському мітингу можливі провокації, - поліція Фото: поліція Молдови попередила про провокації на проросійському мітингу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Національна поліція Молдови попереджає про можливі провокації на проросійській акції, запланованій на 12 березня у Кишиневі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт поліції Молдови.

У заяві поліції Молдови йдеться, що вони володіють інформацією про можливі дестабілізуючі провокаціях та масові заворушення на акції протесту.

"У зв'язку з цим просимо організаторів та учасників дотримуватись вимог законодавства та не допускати дій, які можуть поставити під загрозу життя та здоров'я людей, а також безпеку держави", - звернулись в поліції.

Нагадаємо, що ексофіцер британської військової розвідки Філіп Інгрэм заявив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові через невдачі в Україні.

Раніше у Білому домі заявляли, що росіяни намагаються за допомогою агентури спровокувати повстання проти лідерів Молдови.

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