В Молдові на проросійському мітингу можливі провокації, - поліція
Національна поліція Молдови попереджає про можливі провокації на проросійській акції, запланованій на 12 березня у Кишиневі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт поліції Молдови.
У заяві поліції Молдови йдеться, що вони володіють інформацією про можливі дестабілізуючі провокаціях та масові заворушення на акції протесту.
"У зв'язку з цим просимо організаторів та учасників дотримуватись вимог законодавства та не допускати дій, які можуть поставити під загрозу життя та здоров'я людей, а також безпеку держави", - звернулись в поліції.
Нагадаємо, що ексофіцер британської військової розвідки Філіп Інгрэм заявив, що Росія намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові через невдачі в Україні.
Раніше у Білому домі заявляли, що росіяни намагаються за допомогою агентури спровокувати повстання проти лідерів Молдови.
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