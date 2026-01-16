Послаблення комендантської години в Україні та удар по Львову: новини за 15 січня

Більш детально про те, що сталося в четвер, 15 січня, - в матеріалі РБК-Україна .

Комендантську годину в Україні послаблять: де і як саме

Комендантську годину можуть послабити на територіях, де введено надзвичайний стан в енергетиці, розповіла прем'єрка України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що громадянам дозволять під час дії комендантської години перебувати на вулицях і в громадських місцях без перепусток.

Ворожий дрон у Львові впав біля пам'ятника Бандері, - Садовий

Ворожий дрон у Львові впав на дитячий майданчик біля пам'ятника Степану Бандері.

За інформацією міського голови, попередньо, обійшлося без постраждалих.

ЄС із 1 лютого знизить стелю цін на російську нафту

Європейський Союз з 1 лютого знизить стелю цін на російську нафту до 44,1 долара за барель.

Обмеження передбачають заборону надання транспортних, страхових і фінансових послуг для постачання російської нафти, яку продають вище встановленого ліміту.

САП просить для Тимошенко заставу в розмірі 50 млн гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура визначилася з розміром застави для голови партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко.

Прес-секретар САП Ольга Постолюк розповіла, що для Тимошенко просять заставу в розмірі 50 млн грн із покладенням відповідних процесуальних обов'язків.

Мінцифри отримало тимчасового керівника замість Федорова: хто він

Міністерство цифрової трансформації замість Михайла Федорова тимчасово очолив Олександр Борняков.

У період, коли Федоров був міністром цифрової трансформації України, Борняков був його заступником. На цю посаду його призначили в жовтні 2019 року.