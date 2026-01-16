ua en ru
Ослабление комендантского часа в Украине и удар по Львову: новости за 15 января

Украина, Пятница 16 января 2026 06:30
Ослабление комендантского часа в Украине и удар по Львову: новости за 15 января Коллаж РБК-Украина
Автор: Иван Носальский

Украинские власти решили ослабить комендантский час. Тем временем российские оккупанты атаковали Львов дроном.

Более детально о том, что произошло в четверг, 15 января, - в материале РБК-Украина.

Комендантский час в Украине ослабят: где и как именно

Комендантский час могут ослабить на территориях, где введено чрезвычайное положение в энергетике, рассказала премьер Украины Юлия Свириденко.

Она отметила, что гражданам позволят во время действия комендантского часа находиться на улицах и в общественных местах без пропусков.

Вражеский дрон во Львове упал возле памятника Бандере, - Садовый

Вражеский дрон во Львове упал на детскую площадку возле памятника Степану Бандере.

По информации городского головы, предварительно, обошлось без пострадавших.

ЕС с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть

Европейский Союз с 1 февраля снизит потолок цен на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель.

Ограничения предусматривают запрет предоставления транспортных, страховых и финансовых услуг для поставки российской нефти, которую продают выше установленного лимита.

САП просит для Тимошенко залог в размере 50 млн гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура определилась с размером залога для главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

Пресс-секретарь САП Ольга Постолюк рассказала, что для Тимошенко просят залог в размере 50 млн грн с возложением соответствующих процессуальных обязанностей.

Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он

Министерство цифровой трансформации вместо Михаила Федорова временно возглавил Александр Борняков.

В период, когда Федоров был министром цифровой трансформации Украины, Борняков был его заместителем. На эту должность его назначили в октябре 2019 года.

