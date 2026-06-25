Посилки "Укрпоштою" до ЄС подорожчають: кому та скільки доведеться доплатити

З 1 липня країни ЄС запроваджують нові правила оформлення деяких посилок. Йдеться не лише про зміну процедур, а й появу нових зборів, які можуть вплинути на фінальну вартість відправлень.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.
Головне:
"Увага - мито на посилки! Але не в Україну, а з України", - написав очільник "Укрпошти".
Він уточнив, що з 1 липня 2026 року всі 27 країн Європейського Союзу починають поетапно запроваджувати нові правила оформлення комерційних посилок.
Смілянський зауважив, що це - дуже важлива, хоча й не радісна новина для всіх українців, які:
За словами Смілянського, "через дуже стислі строки країни запускатимуть нові правила поступово".
При цьому основні зміни такі:
Насамкінець Смілянський повідомив, що команда "Укрпошти" вже виконала величезну роботу:
Завдяки цьому експортеру, який відправлятиме посилку через "Укрпошту", не потрібно буде робити зайвої складної роботи.
"Самі нарахуємо необхідні платежі, перерахуємо їх митницям країн призначення, і вашому отримувачу не доведеться шукати, де в Італії чи іншій країні сплатити кілька євро митних платежів, ще й оплачувати додаткові комісії", - пояснив гендиректор компанії.
Він додав, що зараз завершуються останні "технічні деталі механізму взаєморозрахунків" із Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства України та Національним банком.
"Тож просто врахуйте нові правила. Все інше зробить "Укрпошта", - підсумував Смілянський.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як "Укрпошта" змінює формат видачі посилок у відділеннях.
Крім того, ми пояснювали, коли "Укрпошта" змінила логотип та як оновлений стиль посилює українську ідентичність.
Читайте також про важливі можливості від "Укрпошти" для мешканців сіл - як заощадити на комуналці й отримати готівку (не витрачаючи час і гроші на маршрутку до банкомата в райцентрі).