Посылки "Укрпочтой" в ЕС подорожают: кому и сколько придется доплатить

С 1 июля страны ЕС начинают вводить новые правила оформления некоторых посылок. Речь идет не только об изменении процедур, но и о появлении новых сборов, которые могут повлиять на финальную стоимость отправлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию генерального директора АО "Укрпочта" Игоря Смелянского в Facebook.
Главное:
"Внимание - пошлина на посылки! Но не в Украину, а из Украины", - написал глава "Укрпочты".
Он уточнил, что с 1 июля 2026 года все 27 стран Европейского Союза начинают поэтапно вводить новые правила оформления коммерческих посылок.
Смелянский отметил, что это очень важная, хотя и не радостная новость для всех украинцев, которые:
По словам Смелянского, "из-за очень сжатых сроков страны будут запускать новые правила постепенно".
При этом основные изменения таковы:
В заключение Смелянский сообщил, что команда "Укрпочты" уже проделала огромную работу:
Благодаря этому экспортеру, который будет отправлять посылку через "Укрпочту", не нужно делать лишней сложной работы.
"Сами начислим необходимые платежи, перечислим их таможням стран назначения, и вашему получателю не придется искать, где в Италии или другой стране уплатить несколько евро таможенных платежей, еще и оплачивать дополнительные комиссии", - объяснил гендиректор компании.
Он добавил, что сейчас завершаются последние "технические детали механизма взаиморасчетов" с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Национальным банком.
"Поэтому просто учтите новые правила. Все остальное сделает "Укрпочта" , - подытожил Смелянский.
Напомним, ранее мы рассказывали, как "Укрпочта" меняет формат выдачи посылок в отделениях.
Кроме того, мы объясняли, когда "Укрпочта" изменила логотип и как обновленный стиль усиливает украинскую идентичность.
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