Посылки "Укрпочтой" в ЕС подорожают: кому и сколько придется доплатить

Главное: Что меняется : с 1 июля 2026 года страны ЕС начинают вводить новые правила оформления коммерческих посылок.

: с 1 июля 2026 года страны ЕС начинают вводить новые правила оформления коммерческих посылок. Кого это касается : предпринимателей, которые продают товары в ЕС, отправителей образцов продукции и тех, кто отправляет подарки стоимостью более 45 евро.

: предпринимателей, которые продают товары в ЕС, отправителей образцов продукции и тех, кто отправляет подарки стоимостью более 45 евро. Как меняется цена : добавляются сервисные сборы (от 3 евро за товарный код), НДС (если не уплачен на маркетплейсе), национальные логистические сборы и сервисный сбор почтового оператора.

: добавляются сервисные сборы (от 3 евро за товарный код), НДС (если не уплачен на маркетплейсе), национальные логистические сборы и сервисный сбор почтового оператора. Что делает "Укрпочта": автоматизирует начисления и уплату всех платежей, чтобы отправителям и получателям за границей не приходилось делать все самостоятельно.

Что меняется в июле и для кого именно

"Внимание - пошлина на посылки! Но не в Украину, а из Украины", - написал глава "Укрпочты".

Он уточнил, что с 1 июля 2026 года все 27 стран Европейского Союза начинают поэтапно вводить новые правила оформления коммерческих посылок.

Смелянский отметил, что это очень важная, хотя и не радостная новость для всех украинцев, которые:

продают товары в ЕС;

отправляют в другие страны образцы продукции;

отправляют родным или близким подарки стоимостью более 45 евро.

Новые таможенные правила ЕС стартуют с 1 июля 2026 года (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)

К чему стоит подготовиться отправителям

По словам Смелянского, "из-за очень сжатых сроков страны будут запускать новые правила постепенно".

При этом основные изменения таковы:

если НДС уже уплачен на маркетплейсе - будет взиматься сервисный сбор 3 евро за каждый товарный код ;

; если НДС не уплачен, а страна уже технически готова - "Укрпочта" будет сразу оформлять и НДС (сначала это будет пять стран, другие присоединятся позже);

(сначала это будет пять стран, другие присоединятся позже); могут взиматься также национальные логистические сборы и сервисный сбор почтового оператора.

Что меняется для отправителей из стран вне ЕС (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)

Изменится ли для клиентов что-то еще, кроме стоимости

В заключение Смелянский сообщил, что команда "Укрпочты" уже проделала огромную работу:

согласовала процессы со всеми 27 странами ЕС;

реализовала полную ІТ-интеграцию через систему International Post Corporation (IPC) - международной организации со штаб-квартирой в Брюсселе, объединяющей ведущих почтовых операторов мира.

Благодаря этому экспортеру, который будет отправлять посылку через "Укрпочту", не нужно делать лишней сложной работы.

"Сами начислим необходимые платежи, перечислим их таможням стран назначения, и вашему получателю не придется искать, где в Италии или другой стране уплатить несколько евро таможенных платежей, еще и оплачивать дополнительные комиссии", - объяснил гендиректор компании.

Новые правила "заденут" и некоторые некоммерческие отправления между физическими лицами (инфографика: facebook.com/igor.smelyansky)

Он добавил, что сейчас завершаются последние "технические детали механизма взаиморасчетов" с Министерством экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины и Национальным банком.

"Поэтому просто учтите новые правила. Все остальное сделает "Укрпочта" , - подытожил Смелянский.