Поштомати "Укрпошти" з'явились у нових містах: де саме та хто на черзі (список)
"Укрпошта" продовжує розширювати мережу поштоматів, щоб зробити отримання посилок максимально зручним. З 24 червня комірки швидкої видачі вже запрацювали у чотирьох нових локаціях.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.
Головне:
- Нові локації: поштомати "Укрпошти" запрацювали на Одещині, у Вінниці, Хмельницькому та Миколаєві.
- Масштаби: станом на 24 червня 2026 року вже встановлено 277 комірок швидкої видачі із 600 запланованих (на першому етапі).
- Перспективи: встановлення поштоматів розпочинається у Львові та Івано-Франківську.
Де саме з'явились нові поштомати "Укрпошти"
Посадовець розповів, що компанія продовжує звільняти відділення "Укрпошти" від черг - запускає все більше комірок швидкої видачі.
Він уточнив, що з 24 червня 2026 року нові поштомати запрацювали:
- в Одеській області;
- у Вінниці;
- у Хмельницькому;
- у Миколаєві.
"Тепер дорогою на пляж можна швидко, буквально за кілька секунд, отримати свою посилку, наприклад, із Temu чи AliExpress, у яких точно знайдеться щось дуже необхідне для літнього відпочинку", - зауважив Смілянський.
"Укрпошта" розширює мережу поштоматів (інфографіка: facebook.com/igor.smelyansky)
Скільки поштоматів доступні клієнтам "Укрпошти"
"Наш проєкт із комірками швидкої видачі став хітом і, судячи з відгуків у соцмережах та від наших працівників, усім дуже подобається", - поділився гендиректор акціонерного товариства.
Згідно з його даними, станом на 24 червня в Україні вже встановлено 277 таких поштоматів (із 600 запланованих на першому етапі).
Окрім зазначених вище регіонів, вони вже працюють:
- у Києві та області (122 відділення);
- у Дніпрі;
- у Запоріжжі;
- у Кропивницькому.
Публікація Смілянського (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)
В яких містах починають встановлювати поштомати
Насамкінець Смілянський повідомив, що цього тижня компанія починає встановлення комірок швидкої видачі (поштоматів):
- у Львові;
- в Івано-Франківську.
"Чекаємо вас у наших відділеннях і, звісно, чекаємо на гарні фото з красивими жовтими комірками та вашим чудовим настроєм від своєчасно доставленої посилки, отриманої без черг і за найдоступнішим тарифом", - підсумував очільник компанії.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про важливі зміни від "Укрпошти" для мешканців сіл - як можна заощадити на комуналці й отримати готівку (не витрачаючи час і гроші на маршрутку до банкомата в райцентрі).
Крім того, ми пояснювали, як "Укрпошта" змінює формат видачі посилок у відділеннях.
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