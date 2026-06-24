Поштомати "Укрпошти" з'явились у нових містах: де саме та хто на черзі (список)

"Укрпошта" продовжує розширювати мережу поштоматів, щоб зробити отримання посилок максимально зручним. З 24 червня комірки швидкої видачі вже запрацювали у чотирьох нових локаціях.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію генерального директора АТ "Укрпошта" Ігоря Смілянського у Facebook.

Головне: Нові локації : поштомати "Укрпошти" запрацювали на Одещині, у Вінниці, Хмельницькому та Миколаєві.

: поштомати "Укрпошти" запрацювали на Одещині, у Вінниці, Хмельницькому та Миколаєві. Масштаби : станом на 24 червня 2026 року вже встановлено 277 комірок швидкої видачі із 600 запланованих (на першому етапі).

: станом на 24 червня 2026 року вже встановлено 277 комірок швидкої видачі із 600 запланованих (на першому етапі). Перспективи: встановлення поштоматів розпочинається у Львові та Івано-Франківську.

Де саме з'явились нові поштомати "Укрпошти"

Посадовець розповів, що компанія продовжує звільняти відділення "Укрпошти" від черг - запускає все більше комірок швидкої видачі.

Він уточнив, що з 24 червня 2026 року нові поштомати запрацювали:

в Одеській області;

у Вінниці;

у Хмельницькому;

у Миколаєві.

"Тепер дорогою на пляж можна швидко, буквально за кілька секунд, отримати свою посилку, наприклад, із Temu чи AliExpress, у яких точно знайдеться щось дуже необхідне для літнього відпочинку", - зауважив Смілянський.

"Укрпошта" розширює мережу поштоматів (інфографіка: facebook.com/igor.smelyansky)

Скільки поштоматів доступні клієнтам "Укрпошти"

"Наш проєкт із комірками швидкої видачі став хітом і, судячи з відгуків у соцмережах та від наших працівників, усім дуже подобається", - поділився гендиректор акціонерного товариства.

Згідно з його даними, станом на 24 червня в Україні вже встановлено 277 таких поштоматів (із 600 запланованих на першому етапі).

Окрім зазначених вище регіонів, вони вже працюють:

у Києві та області (122 відділення);

у Дніпрі;

у Запоріжжі;

у Кропивницькому.

Публікація Смілянського (скриншот: facebook.com/igor.smelyansky)

В яких містах починають встановлювати поштомати

Насамкінець Смілянський повідомив, що цього тижня компанія починає встановлення комірок швидкої видачі (поштоматів):

у Львові;

в Івано-Франківську.

"Чекаємо вас у наших відділеннях і, звісно, чекаємо на гарні фото з красивими жовтими комірками та вашим чудовим настроєм від своєчасно доставленої посилки, отриманої без черг і за найдоступнішим тарифом", - підсумував очільник компанії.