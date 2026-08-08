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Українські дрони уразили Ільський та Сизранський НПЗ, спалахнули пожежі

11:10 08.08.2026 Сб
2 хв
Вони живлять ресурсами війну РФ проти України
aimg Тетяна Степанова
Українські дрони уразили Ільський та Сизранський НПЗ, спалахнули пожежі Фото: українські дрони уразили Ільський та Сизранський НПЗ (Getty Images)
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Українські дрони вночі 8 серпня уразили Ільський НПЗ в Краснодарському краї та Сизранський НПЗ у Самарській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України та Генштаб ЗСУ.

Як повідомляється, у ніч на 8 серпня оператори Департаменту активних дій та Департаменту безпілотних систем ГУР МО України в межах deepstrike-операції у Росії уразили Ільський нафтопереробний завод у Краснодарскому краї.

Внаслідок атаки на НПЗ, що живить ресурсами злочинну війну Росії проти України, виникла пожежа.

Ільський НПЗ має шість технологічних установок із загальною потужністю переробки близько 6,6 млн тонн нафти на рік.

Підприємство здійснює приймання, зберігання та переробку вуглеводневої сировини, виробляє та відвантажує нафтопродукти. Продукція підприємства використовується, зокрема, для забезпечення потреб російських збройних сил.

Українські дрони уразили Ільський та Сизранський НПЗ, спалахнули пожежі

Фото: дрони ГУР уразили Ільський НПЗ (t.me/DIUkraine)

Також уражено Сизранський НПЗ у Сизрані Самарської області РФ.

Зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території підприємства.

Сизранський НПЗ входить до складу нафтового комплексу "Роснефти". Проєктна потужність підприємства становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє понад 20 видів нафтопродуктів, зокрема моторні палива та дорожній бітум. Підприємство є одним із ключових об’єктів нафтопереробної галузі Самарської області та забезпечує паливом, зокрема, потреби російських збройних сил.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українські дрони за тиждень уразили ще 12 суден "тіньового флоту" Росії у Чорному та Азовському морях.

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НПЗ ГУР Краснодарский край Війна в Україні
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Українські дрони уразили Ільський та Сизранський НПЗ, спалахнули пожежі
Українські дрони уразили Ільський та Сизранський НПЗ, спалахнули пожежі
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