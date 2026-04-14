Посилки без черг і графіків: де запрацювали поштомати "Укрпошти" і як оновили застосунок

"Укрпошта" запустила в роботу перші поштомати. Тим часом в оновленому застосунку з'явилися додаткові інструменти для швидкого керування відправленнями.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби акціонерного товариства.
Українцям розповіли, що 14 квітня 2026 року перші 70 поштоматів запрацювали в Києві.
"Укрпошта" запустила доставку в поштомати без жодних доплат за зручність", - уточнили у компанії.
Повідомляється, що впродовж перших тижнів сервіс доступний для передплачених посилок (зберігання - до 7 днів).
"Але вже до кінця квітня запрацює оплата в додатку, що дозволить розраховуватися за доставку безпосередньо під час отримання", - додали в "Укрпошті".
"Ключове для клієнта - доставка в поштомат коштує стільки ж, скільки й доставка у відділення", - повідомили у компанії.
Отже, більш зручний формат отримання - не означає вищу ціну.
"Важливо, що тарифи на доставку до відділення, поштомата, а невдовзі й до точки видачі - будуть однаковими. Клієнт сам обиратиме, де забирати посилку, за найдоступнішими цінами і без переплат", - зауважив генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.
Згідно з інформацією компанії, отримати посилку можна не лише через застосунок, але й за кодом із SMS.
"Що дозволяє користуватися сервісом навіть без смартфона чи стабільного інтернету", - пояснили громадянам.
Уточнюється, що це - особливо важливо в умовах війни, "коли доступ до цифрових послуг може бути обмеженим".
"Тепер клієнти компанії можуть забирати посилки без черг у будь-який час", - додали в "Укрпошті".
Українцям розповіли, що впродовж квітня 2026 року ще 30 поштоматів з'являться в місті Одеса.
Тим часом до кінця року мережа має розширитися до 1000 поштоматів по всій країні.
"Ми знаємо, що наші поштомати дуже чекали, тому будемо максимально швидко розширювати їхню мережу", - наголосив Смілянський.
"Разом із запуском поштоматів "Укрпошта" розширила можливості застосунку "Укрпошта 2.0", - повідомили у компанії.
Йдеться про те, що відтепер у ньому можна (без дзвінків у контакт-центр та зайвої бюрократії):
"Запускаємо нові можливості, які зроблять користування "Укрпоштою" ще простішим (у тестовому режимі)", - уточнили у прес-службі у Facebook.
Згідно з інформацією "Укрпошти", переадресація до моменту прибуття посилки на відділення - безкоштовна.
"Після того, як посилка доставлена на відділення її також можна переадресувати - за відповідним тарифом", - пояснили громадянам.
Смілянський підтвердив, що "у застосунку, без витрати часу та черг, можна буде дистанційно в будь-який час керувати своїми відправленнями".
"Фактично "Укрпошта" поєднала в одному запуску запит на отримання посилок без черг та можливість повного дистанційного контролю над ними - без переплат за комфорт і зайвих дій", - підсумували у прес-службі компанії.
