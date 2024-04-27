Пошкоджені енергооб'єкти, пожежі, перебої з водою: наслідки масованого удару РФ по Україні

Під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки основними цілями російських загарбників знову стали об'єкти енергетичної інфраструктури України. Зокрема, ворог бив по енергетиці у трьох областях, і відомо про пожежі та пошкоджене обладнання на ТЕС, а також про поранених.

Які наслідки російських ракетних обстрілів по Україні у ніч проти 27 квітня - читайте на РБК-Україна

В матеріалі використані дані з публікації на Tegelram-каналах Міністерства енергетики України, начальника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака, Facebook-сторінки ДТЕК, Telegram-канал голови Івано-Франківської ОВА Світлани Онищук, Telegram-канал Повітряних сил ЗСУ.

Робота ППО

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі росіяни випустили по Україні 34 ракети, а саме:

9 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС (район пусків Саратовська область РФ);

9 керованих авіаційних ракет Х-59/Х-69 (з повітряного простору Бєлгородської області та з акваторії Азовського моря);

2 зенітні керовані ракети С-300 (із району Бєлгородської області РФ);

2 крилаті ракети "Іскандер-К" (з Криму);

4 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з літаків МіГ-31К (пуски з повітряного простору Рязанської і Тамбовської областей РФ);

8 крилатих ракет "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Сили ППО збили 21 повітряну ціль: шість ракет Х-101/Х-555, вісім керованих Х-59/Х-69, один "Іскандер-К" та шість "Калібрів".

Під ударом - енергетика

За словами глави Міненерго Германа Галущенка, цієї ночі росіяни били ракетами по енергетичній інфраструктурі України. Так, зокрема, ворогом були атаковані об'єкти у трьох областях, а саме у:

Дніпропетровській,

Івано-Франківській,

Львівській областях.

Пошкодження та поранений

"Є пошкодження обладнання. На одному з об’єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію", - розповів міністр енергетики.

Він додав, що наслідки масованої ворожої атаки уточнюються. Також триває робота над їх ліквідацією.

Пожежі на енергооб'єктах у Дніпропетровській області

Як розповів голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, регіон пережив чергову масовану атаку, і в області через ворожий обстріл пошкоджені енергетичні об'єкти - сталося кілька займань.

Він уточнив, що йдеться про об'єкти в Дніпровському та Криворізькому районах.

Крім того, був поранений 39-річний чоловік. Начальник ОВА зазначив, що його госпіталізували в стані середньої тяжкості.

Також виникли перебої з водопостачанням в Криворізькому районі.

За словами керівника Дніпропетровської ОВА, силами та засобами протиповітряної оборони у регіоні було знищено ворожих 13 ракет.

Атаковані чотири ТЕС

Як йдеться у ранковій заяві ДТЕК, у ніч проти 27 квітня російські окупанти атакували чотири теплоелектростанції цієї компанії. Зазначається, що внаслідок ударів було серйозно пошкоджено обладнання.

Як розповіли в компанії, попередньо відомо про постраждалих.

"Серйозно пошкоджено обладнання підприємств. В ці хвилини енергетики намагаються ліквідовувати наслідки атаки", - передали в ДТЕК.

Також в компанії додали, що з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 170 разів.

Пожежа в Івано-Франківській області

Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури в Івано-Франківській області. Там виникла пожежа, яку вже ліквідували.

Як зазначає місцева влада, обійшлось без постраждалих.

Фото: пожежа на об'єкті інфраструктури (t.me/onyshchuksvitlana)

Нічні ракетні обстріли РФ по Україні

Зазначимо, у ніч проти 27 квітня російські загарбники тричі завдавали ударів по території України із використанням ракет різних типів, серед яких крилаті ракети, балістичні та аеробалістичні ("Кинджали"), що були запущені зі стратегічної авіації.

І двічі з вечора п'ятниці по ранок суботи були оголошені масштабні повітряні тривоги.

Крім того, під час них на тлі російських ракетних обстрілів України у Польщі піднімали у повітря бойові літаки, згідно з протоколом.

Також повідомлялося, що близько пів на першу ночі у Харкові прогриміли вибухи через ракетні удари - був "приліт" між корпусами місцевої медичної установи (психіатричної лікарні) в Салтівському районі, в корпусах психіатричної лікарні вибиті сотні вікон.

Пізніше стало відомо, що у момент атаки у медзакладі передували понад тисяча людей. Та на щастя, російські ракети С-300 влучили у землю, а не у корпуси медзакладу. Поранення зафіксовані в однієї пацієнтки.

Також повідомлялося, що цієї ночі вибухи пролунали у Дніпрі, а також в Івано-Франківській області.