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Росіяни підняли в повітря МіГ-31 і запустили ракети "Кинджал"

Саваслейка, Субота 27 квітня 2024 05:22
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Росіяни підняли в повітря МіГ-31 і запустили ракети "Кинджал" Фото: РФ підняла в повітря винищувач МіГ-31 (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські військові підняли в повітря винищувач МіГ-31, що є носієм аеробалістичних ракет "Кинджал". Зафіксовані пуски ракет у напрямку Львівської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - йдеться у повідомленні.

Оновлено 5:33: радарні моніторингові сервіси повідомили про пуск ракет "Кинджал" у напрямку західних областей.

Зазначимо, що МіГ-31 є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". Вони підлітають до цілі вертикально на надзвуковій швидкості. Їх можуть збивати виключно зенітні ракетні комплекси Patriot і SAMP/T, яких на даний момент у Повітряних сил ЗСУ вкрай обмежена кількість.

Нічний обстріл України

27 квітня близько 1:00 Повітряні сили повідомили про виліт групи бомбардувальників Ту-95 з аеродрому "Оленья" у Мурманській області.

Близько 4:00 літаки випустили ракети з Каспійського регіону. У Києві та низці областей оголосили повітряну тривогу через ракетну загрозу.

Після 5:00 у Дніпрі пролунали вибухи.

Наразі над Україною кілька крилатих ракет, які активно маневрують і змінюють напрямок.

Додамо, що напередодні ввечері росіяни вже піднімали у повітря два винищувачі МіГ-31 з аеродрому "Саваслєйка".

Після повідомлення про пуск ракет "Кинджал", в Івано-Франківській області пролунали вибухи.

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