У медзакладі були понад тисяча людей. В Харкові уточнили наслідки нічного удару

У медичному закладі Харкова, біля якого вдарили дві російські ракети цієї ночі, в момент ворожої атаки перебувало понад тисяча людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківського міського голову Ігоря Терехова .

В мерії зазначили, що під ударом з боку військ РФ опинився медкомплекс, у корпусах якого "на момент ракетного обстрілу знаходилося більше тисячі осіб - 900 пацієнтів і дві з половиною сотні персоналу".

"На щастя, ракети влучили у землю, а не у корпуси медзакладу - в іншому випадку важко уявити кількість загиблих та постраждалих", - написав він у своєму Telegram.

Мер Харкова уточнив, що в одної постраждалої особи фіксується "легкий ступінь".

Від вибухової хвилі постраждало кілька будівель:

вибиті шибки,

пошкоджені дахи,

лінії електропередач,

водогін,

інші інженерні комунікації.

В мерії додали, що на місці ворожих "прильотів" працюють усі відповідні служби.

Ракетний удар по Харкову вночі 27 квітня

Раніше повідомлялося, що близько пів на першу ночі 27 квітня у Харкові прогриміли вибухи буквально через пару хвилин після того, як була оголошена повітряна тривога через загрозу ракетних ударів.

Пізніше стало відомо, що дві ракети противника впали між корпусами місцевої медичної установи в Салтівському районі, в корпусах психіатричної лікарні вибиті сотні вікон. Внаслідок ворожого обстрілу поранень зазнала жінка, що проходила лікування у закладі.

За попередніми висновками фахівців вибухотехнічної служби, росіяни обстріляли медзаклад із реактивних систем залпового вогню С-300. На місці влучань утворилися величезні вирви. Також в поліції показали відео наслідків.