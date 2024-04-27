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В Україні оголосили масштабну тривогу через ракетну загрозу

Субота 27 квітня 2024 03:52
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В Україні оголосили масштабну тривогу через ракетну загрозу Фото: в Україні оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві та в багатьох областях Україні оголосили повітряну тривогу у ніч проти 27 квітня через загрозу ворожих ракетних ударів. Пізніше тривога охопила усю територію країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил ЗСУ та карти тривоги.

Сигнали зазвучали близько 03:40 спочатку у північних областях, згодом також у Києві та області, а пізніше - і в багатьох інших регіонах.

Як попередили військові, є загроза ракетних атак в областях, де оголошена тривога.

Громадян просять перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".

"Ракета в Чернігівській області курсом на Чернігів!" - йдеться в повідомленні ПС о 03:52.

Як передали в Київській міській військовій адміністрації, повітряна тривога пов'язана із ракетною небезпекою, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

"Ракета на півночі Київщини у західному напрямку... КР на Житомирщині, курс південно-західний", - йдеться в оголошенні Повітряних сил.

Де оголошена повітряна тривога:

В Україні оголосили масштабну тривогу через ракетну загрозу

Ракетні удари РФ по Україні

Нагадаємо, пізно ввечері 26 квітня в Україні була оголошена масштабна повітряна тривога через ракетну атаку з боку російських окупантів.Так, зокрема, був зафіксований рух керованих ракет, а також "Кинджалів" в українському повітряному просторі. Також було відомо про вибухи в Івано-Франківській області.

Пізніше, близько пів на першу ночі, в Харкові пролунали вибухи через ракетний удар. Відомо про щонайменше одного постраждалого.

Крім того, у ПС заявили про фіксацію зльоту російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, які летіли у бік України, ймовірно, для ракетних ударів.

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Війна в Україні Повітряна тривога
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