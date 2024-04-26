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В Івано-Франківській області було чути вибухи

Івано-Франківська область, П'ятниця 26 квітня 2024 23:52
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В Івано-Франківській області було чути вибухи Ілюстративне фото: в Івано-Франківській области було чути вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

В Івано-Франківській області сьогодні ввечері, 26 квітня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги, оголошеної через російську ракетну атаку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Івано-Франківськ".

Звуки вибухів було чути на Прикарпатті близько 23:41, а через хвилину пролунали ще одні.

Влада регіону закликала місцевих жителів перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги, оголошеної не тільки в Івано-Франківській області, а по всій Україні.

Ракетна атака

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ цього вечора попереджали про фіксацію руху керованих ракет противника у повітряному просторі країни, а також відомо про запусти окупантами аеробалістичних ракет "Кинджал".

Зокрема, військові заявляли про рух "Кинджалів" через Житомирщину у південно-західному напрямку, а також закликали жителів західних регіонів, зокрема Тернопільської та Хмельницької областей, знаходитися в укриттях.

Додамо, перед тим у п'ятницю повідомлялося, що російські загарбники вивели на бойове чергування в Чорне море 2 підводні ракетоносії. Загальний залп "Калібрів" можливий - до 8 ракет.

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Івано-Франківська область Війна в Україні Повітряна тривога Вибухи Ракетна атака
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