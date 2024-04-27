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Повреждены энергообъекты, пожары, перебои с водой: последствия ночного удара РФ по Украине

Суббота 27 апреля 2024 08:01
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Повреждены энергообъекты, пожары, перебои с водой: последствия ночного удара РФ по Украине
Автор: Владимир Костырин

В ходе сегодняшней массированной ракетной атаки основными целями российских захватчиков снова стали объекты энергетической инфраструктуры Украины. В частности, враг бил по энергетике в трех областях, и известно о пожарах и поврежденном оборудовании на ТЭС, а также о раненых.

Как последствия российских ракетных обстрелов по Украине в ночь на 27 апреля - читайте на РБК-Украина

В материале использованы данные с публикаций на Tegelram-каналах Министерства энергетики Украины, начальника Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака, Facebook-страницы ДТЭК.

Под ударом - энергетика

По словам главы Минэнерго Германа Галущенко, этой ночью россияне били ракетами по энергетической инфраструктуре Украины. Так, в частности, врагом были атакованы объекты в трех областях, а именно:

  • Днепропетровской,
  • Ивано-Франковской,
  • Львовской области.

Повреждения и раненый

"Есть повреждение оборудования. На одном из объектов ранен начальник смены - энергетик получил контузию", - рассказал министр.

Он добавил, что последствия массированной вражеской атаки уточняются. Также идет работа над их ликвидацией.

Пожары на энергообъектах в Днепропетровской области

Как рассказал глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, регион пережил очередную массированную атаку, и в области из-за вражеских обстрелов повреждены энергетические объекты - произошло несколько возгораний.

Он уточнил, что речь идет об объектах в Днепровском и Криворожском районах.

Кроме того, был ранен 39-летний мужчина. Начальник ОВА отметил, что он был госпитализирован в состоянии средней тяжести.

Также возникли перебои с водоснабжением в Криворожском районе.

Работа ПВО

По словам руководителя Днепропетровской ОВА, силами и средствами противовоздушной обороны в регионе было уничтожено 13 вражеских ракет:

  • в Днепровском,
  • Криворожском,
  • Павлоградском районах.

Атакованы четыре ТЭС

Как говорится в утреннем заявлении ДТЭК, в ночь на 27 апреля российские оккупанты атаковали четыре теплоэлектростанции этой компании. Отмечается, что в результате ударов было серьезно повреждено оборудование.

Как рассказали в компании, предварительно известно о пострадавших.

"Серьезно повреждено оборудование предприятий. В эти минуты энергетики пытаются ликвидировать последствия атаки", - передали в ДТЭК.

Также в компании добавили, что с начала полномасштабного вторжения теплоэлектростанции ДТЭК были обстреляны более 170 раз.

Новость дополняется...

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