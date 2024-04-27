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У Дніпрі було чути вибухи через ракетну атаку

Дніпро, Субота 27 квітня 2024 05:09
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У Дніпрі було чути вибухи через ракетну атаку Ілюстративне фото: у Дніпрі було чути вибухи (ДСНС)
Автор: Володимир Костирін

У Дніпрі сьогодні рано-вранці, 27 квітня, пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Перед тим фіксувався рух ворожих ракет у напрямку міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Вибух було чути в районі міста близько п'ятої ранку.

Перед тим в командуванні Повітряних сил ЗСУ попереджали про рух груп російських керованих ракет, зокрема у бік Дніпра, та просили місцевих жителів перебувати в укриттях. До цього ж закликав і міський голова Борис Філатов.

Ракетні удари РФ по Україні 27 квітня

Раніше повідомлялося, що цієї ночі в Україні була оголошена повітряна тривога, яка набула масштабного рівня. Були зафіксовані пуски ракет з російських стратегічних бомбардувальників Ту-95, а також в моніторингових групах повідомлялося про активність Ту-22 окупантів.

В Повітряних силах заявили про маневрування ворожих ракет та проліт через кілька областей. Зокрема, повітряні цілі противника прямували у бік Дніпра.

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