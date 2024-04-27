Вдруге за ніч. Польща знову підняла бойові літаки через ракетні удари РФ по Україні

Польща та країни-союзники знову підняла у повітря військову авіацію через нову хвилю ракетних ударів РФ по території України. Активація польської авіації відбувається у ніч проти 27 квітня вже вдруге.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Оперативне командування Збройних сил Польщі.

"Попереджаємо, що у зв'язку з початком чергової хвилі ударів дальньої авіації Російської Федерації по об'єктах, розташованих на території України, відбулося активування польської та союзницької авіації, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в м. південно-східна частина країни", - йдеться в оголошенні.

В ОК польської армії додали, що було розпочато необхідні процедури "для забезпечення безпеки нашого повітряного простору". Також додається, що відбувається постійний моніторинг за ситуацією.

Зліт польської авіації через ракетні атаки РФ по Україні

Раніше повідомлялося, що пізно ввечері 26 квітня Польща піднімала у повітря свою військову авіацію на тлі російської ракетної атаки по території України.

Тоді, нагадаємо, в Україні був зафіксований рух керованих ракет, а також "Кинджалів" в українському повітряному просторі. Також було відомо про вибухи в Івано-Франківській області.