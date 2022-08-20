Португалия не поддержит запрет на выдачу туристических виз россиянам, - МИД

Португалия не поддержит инициативу о запрете на выдачу туристических виз россиянам в Евросоюз. В МИД Португалии считают, что целью санкций должна быть "военная машина", а не весь российский народ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ECO.
"Португалия считает, что главной целью санкционного режима должна быть российская военная машина, а не российский народ",– сообщил представитель МИДа.
В ведомстве также отметили, что намерены обсуждать инициативу по визовым ограничениям на неформальной встрече министров иностранных дел Евросоюза в конце августа, способствуя выработке единой позиции государств-членов ЕС по этой позиции.
Какие страны ЕС против запрета на выдачу туристических виз россиянам
Вчера стало известно, что в ЕС еще две страны выступили против блокирования виз для российских туристов и отвергли призыв Украины к такому запрету. Речь идет о Кипре и Греции.
Таким образом, они объединяются в поддержку Германии, которая ранее заявила, что во всем следует винить президента России Владимира Путин, а не российский народ.
Какие страны выступили за запрет туристических виз гражданам РФ
Напомним, ранее запрет на выдачу виз россиянам поддержали в Эстонии, Латвии, Польше, Финляндии и Чехии.
Также Литва призвала ЕС принять единое решение по отмене туристических виз для граждан России, поскольку так санкции будут работать более эффективно.
В то же время, ранее сообщалось, что в ЕС все еще не пришли к единому мнению, о необходимости введения ограничений по выдаче туристических виз гражданам России.
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