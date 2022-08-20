Португалія не підтримає заборону на видачу туристичних віз росіянам, - МЗС

Португалія не підтримає ініціативу про заборону на видачу туристичних віз росіянам до Євросоюзу. У МЗС Португалії вважають, що метою санкцій повинна бути "військова машина", а не весь російський народ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ECO .

У відомстві також зазначили, що мають намір обговорювати ініціативу щодо візових обмежень на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу наприкінці серпня, сприяючи виробленню єдиної позиції держав-членів ЄС щодо цієї позиції.

"Португалія вважає, що головною метою санкційного режиму повинна бути російська військова машина, а не російський народ",– повідомив представник МЗС.

Які країни ЄС проти заборони на видачу туристичних віз росіянам

Вчора стало відомо, що в ЄС ще дві країни виступили проти блокування віз для російських туристів і відкинули заклик України до такої заборони. Йдеться про Кіпр та Грецію.

Таким чином, вони об'єднуються на підтримку Німеччини, яка раніше заявила, що у всьому слід звинувачувати президента Росії Володимира Путін, а не російський народ.

Які країни виступили за заборону туристичних віз громадянам РФ

Нагадаємо, раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонія, Латвія, Польща, Фінляндія і Чехія.

Також Литва закликала ЄС прийняти єдине рішення щодо скасування туристичних віз для громадян Росії, оскільки так санкції будуть працювати більш ефективно.

У той же час, раніше повідомлялося, що в ЄС все ще не прийшли до єдиної думки, про необхідність введення обмежень щодо видачі туристичних віз громадянам Росії.

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