RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Португалія не підтримає заборону на видачу туристичних віз росіянам, - МЗС

Фото: Португалія виступить проти заборони видачі віз росіянам (flickr.com)
Автор: Константин Широкун

Португалія не підтримає ініціативу про заборону на видачу туристичних віз росіянам до Євросоюзу. У МЗС Португалії вважають, що метою санкцій повинна бути "військова машина", а не весь російський народ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ECO.

"Португалія вважає, що головною метою санкційного режиму повинна бути російська військова машина, а не російський народ",– повідомив представник МЗС.

У відомстві також зазначили, що мають намір обговорювати ініціативу щодо візових обмежень на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу наприкінці серпня, сприяючи виробленню єдиної позиції держав-членів ЄС щодо цієї позиції.

Які країни ЄС проти заборони на видачу туристичних віз росіянам

Вчора стало відомо, що в ЄС ще дві країни виступили проти блокування віз для російських туристів і відкинули заклик України до такої заборони. Йдеться про Кіпр та Грецію.

Таким чином, вони об'єднуються на підтримку Німеччини, яка раніше заявила, що у всьому слід звинувачувати президента Росії Володимира Путін, а не російський народ.

Які країни виступили за заборону туристичних віз громадянам РФ

Нагадаємо, раніше заборону на видачу віз росіянам підтримали в Естонія, Латвія, Польща, Фінляндія і Чехія.

Також Литва закликала ЄС прийняти єдине рішення щодо скасування туристичних віз для громадян Росії, оскільки так санкції будуть працювати більш ефективно.

У той же час, раніше повідомлялося, що в ЄС все ще не прийшли до єдиної думки, про необхідність введення обмежень щодо видачі туристичних віз громадянам Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниРосійська ФедераціяПортугалия