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СМИ назвали две страны, которые против запрета на выдачу россиянам туристических виз

Новина українською →
Пятница 19 августа 2022 18:22
СМИ назвали две страны, которые против запрета на выдачу россиянам туристических виз Фото: В ЕС еще две страны выступили против блокирования виз для российских туристов (facebook.com)
Автор: Дмитрий Браславский

В ЕС еще две страны выступили против блокирования виз для российских туристов и отвергли призыв Украины к такому запрету.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Кипр и Греция выступают против запрета на выдачу российских туристических виз.

Таким образом, они объединяются в поддержку Германии, которая ранее заявила, что во всем следует винить президента России Владимира Путин, а не российский народ. Генеральный секретарь Министерства иностранных дел Кипра Корнелиос Корнелиу поддержал позицию Берлина.

"Мы верим в контакты между людьми, поэтому мы не считаем, что эта мера имеет какое-то значение для россиян", - заявил Корнелиу.

По словам представителей греческого правительства, страна также не рассматривает возможности изменения статуса российских виз.

Напомним, что в ЕС все еще не пришли к единому мнению, о необходимости введения ограничений по выдаче туристических виз гражданам России.

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