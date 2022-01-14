ru ua
Пт, 14 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Суд изберет меру пресечения Порошенко в день его возвращения в Украину

Новина українською →
Киев, Пятница 14 января 2022 16:26
Суд изберет меру пресечения Порошенко в день его возвращения в Украину Фото: Петр Порошенко, пятый президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Печерский районный суд города Киева назначил на 17 января судебное заседание для избрания меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко. Утром этого дня пятый президент должен вернуться в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

Правоохранители будут просить суд взять Порошенко под стражу.

"17 января 2022 года в 11:00 будет рассмотрено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Порошенко Петра Алексеевича", - говорится в заявлении ДБР.

На сайте ДБР также опубликовали копию вызова Порошенко на заседание суда по избранию ему меры пресечения:

Порошенко стал фигурантом дела о контрабандных поставках угля с оккупированных территорий Донбасса и содействии деятельности террористов так называемых "ЛНР" и "ДНР". Пятому президенту инкриминировали государственную измену и финансирование терроризма. Вместе с ним в деле фигурируют нардеп Виктор Медведчук и бывший министр энергетики Владимир Демчишин.

Напомним, ГБР надеется, что Порошенко явится на заседание суда после возвращения в Украину.

Больше о деле, в котором фигурирует Порошенко, вы можете прочесть в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко ДНР ГБР Контрабанда
NEWS
Украинцам могут заблокировать банковские карты: в чем причина
Украинцам могут заблокировать банковские карты: в чем причина
DAILY
Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Заложники России, долгов и газа. Какие риски и вызовы стоят перед экономикой Украины