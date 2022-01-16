Суд уже в понедельник. Порошенко возвращается в Украину: что известно

Пятый президент Украины Петро Порошенко завтра, 17 января 2022 года, должен вернуться в страну. Здесь его ожидает судебное заседание по так называемому "угольному делу", в котором его подозревают в государственной измене и содействию террористическим организациям "ЛДНР".

РБК-Украина собрало все, что известно к этому моменту.

Суд назначен на понедельник

Печерский райсуд Киева назначил судебное заседание по избранию меры пресечения для Порошенко на 17 января. Начало запланировано на 11:00.

Защита требовала назначить суд по избранию меры пресечения на 17 января. В Госбюро расследований поддержали такой вариант и заявили, что надеются на то, что бывший президент добросовестно отнесется к процессуальным обязательствам и самостоятельно явится в суд.

Отметим, по данным источников РБК-Украина, прокуратура попросит для Порошенко арест с залогом в 1 млрд гривен.

Когда вернется Порошенко

Петр Порошенко может вернуться утром 17 января. Он утверждал, что именно в понедельник хочет встретиться с генеральным прокурором Ириной Венедиктовой и прийти в суд.

Ожидается, что он вернется на самолете из Варшавы, который приземлится в аэропорту Киева им. Сикорского в 09:00.

Почему уехал

История с вручением подозрения Порошенко началась еще 17 декабря 2021 года. Тогда он отказался получить повестку о визите в ГБР, где ему могли объявить подозрение, а через несколько часов стало известно, что он уезжает в якобы заранее запланированное заграничное турне.

По версии следствия, Порошенко купил билет на рейс в Стамбул только вечером 17 декабря, что опровергает заявление его защиты о заранее запланированной поездке. Тем не менее 20 декабря подозрение ему отправили по почте, он официально находится в статусе подозреваемого.

На данный момент известно, что в январе Печерский райсуд арестовал имущество, которое принадлежит Порошенко. А в ГБР уже допустили возможность перекрестного допроса с еще одним фигурантом "угольного дела" - нардепом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

В чем подозревают бывшего президента

По данным следствия, в 2014-2015 годах Порошенко в сговоре с другими чиновниками и представителями высшего руководства России способствовал деятельности террористических организаций "ЛНР" и "ДНР". В частности, подконтрольным боевикам предприятиям выплачивались деньги за поставки угля.

Расследование идет по ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма), ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической организации) УК Украины. Максимальное наказание по этим статьям - лишение свободы на 15 лет с конфискацией.

В Службе безопасности Украину отмечают, что основу подозрения Порошенко составляют показания свидетелей, выводы судебных экспертиз, аудиофайлы, документы и другие доказательства. В том числе и стенограмма заседание СНБО, на котором тогдашний президент якобы дал поручение сорвать контракты на поставку угля из ЮАР.